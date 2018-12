Lagos en picada contra el rechazo de Piñera al Pacto Migratorio: "No está a la altura de Chile"

El ex presidente Ricardo Lagos se desmarcó de otro ex mandatario, Eduardo Frei, para criticar a Sebastián Piñera y su decisión de no firmar el Pacto Migratorio, promocionado por la ONU.

Para Lagos, "el pacto mundial es un marco de cooperación no vinculante jurídicamente. En lo que respecta a la soberanía nacional, dice que la propia política migratoria la puede resolver cada país", señaló en entrevista con Tele13 Radio.

Lagos afirmó que "me dolió la postura" adoptada por el Ejecutivo, agregando que "yo creo que es muy negativo, no está a la altura de Chile".

"Es un daño innecesario que se hace al Estado de Chile", agregó.

"En esto consiste el creer que tenemos un sistema internacional que es multilateral, y los países pequeños lo que pedimos son reglas, y ojo, pedimos estar presentes también cuando se discuten las reglas", puntualizó.

Lagos apunta a un culpable, un funcionario del ministerio del Interior llamado Mijail Bonito: "actuó en nombre del Gobierno de Chile y pasan dos meses y nadie le dice nada al Presidente. Es decir acá corre por el mundo la idea del proteccionismo, mi país esta primero y de paso no me gustan los migrantes, y no quiero entrar en ese terreno porque los migrantes han sido importantes en Chile".

Y sentenció: "lo que yo creo que forma parte de una política de estado es precisamente los temas migratorios".