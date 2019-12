Fracaso de la COP25 le pasa la factura al Gobierno de Piñera: ministra Schmidt será citada al Congreso para que "rinda cuentas"

La conferencia climática que tuvo lugar en Madrid finalmente alcanzó este domingo, y tras sucesivas postergaciones que retrasaron el cierre del encuentro más de 40 horas, un acuerdo para endurecer sus objetivos de protección climática, como exigían varios países. Sin embargo, decisiones como la regulación de los mercados de carbono, el llamado Artículo 6, fueron postergadas para la COP26, que tendrá lugar en 2020 Glasgow (Escocia).

De esta forma, los casi 200 países reunidos en la capital española, hasta donde se trasladó la cumbre que originalmente iba a realizarse en Santiago, lograron cerrar un documento que muchos llamaron "de mínimos" para aumentar la ambición climática a partir de 2020 y cumplir con el Acuerdo de París, que compromete a los países a evitar que la temperatura media del planeta suba este siglo por encima de 1,5 grados.

Concluido el evento, el senador Guido Girardi, presidente de la Comisión de Medio Ambiente, criticó como un "total fracaso" el rol del Gobierno chileno como gestor de acuerdos en la COP25, recordemos que la instancia fue presidida por la ministra del Medio Ambiente Carolina Schmidt.

Por esta razón, el legislador exigió la firma inmediata del Tratado de Escazú y anunció que citará a la secretaria de Estado al Congreso para rendir cuentas sobre lo ocurrido en Madrid.

A juicio del legislador, Chile no ayudó al éxito de la COP25 "la COP maldita", señaló, se debió desarrollar en Brasil primero y "el negacionista Bolsonaro la rechazó". "Chile tomó la bandera, pero tampoco se pudo hacer acá, producto de las deudas no resueltas que generaron este estallido social, y se hizo en España pero no se alcanzaron los acuerdos esperados".

"Chile tampoco tenía una autoridad moral para convencer a los demás", sentenció.

Girardi comentó que la ministra Schmidt hizo todos los esfuerzos, pero cuando en su país hay un doble discurso, "una manipulación y una suerte de instrumentalización de los temas ambientales y lo que se dice para afuera no es lo mismo que se hace acá".

En ese sentido, el senador apuntó al Gobierno y a la gestión del presidente Piñera, principalmente por no firmar el Tratado de Escazú, oponerse a la ley de protección de glaciares, oponerse hasta el final a ley de humedales urbanos y presentar un proyecto de delito ambiental "vergonzoso" que no sancionaba penalmente a los infractores.

"Fuimos duramente cuestionados por el liderazgo en esta COP 25, incluso tuvo que retirar el primer documento de acuerdo porque todas las ONG y la mayoría de los países lo encontraron insuficiente", añadió.

Girardi le exigió al Gobierno que sea "coherente" con lo que plantea hacia el exterior y firme el Acuerdo de Escazú, "que respalde el proyecto de ley que le devuelve el agua a todos los chilenos, y que no sigan saboteando los proyectos de glaciares, delito ambiental, que fortalezca la institucionalidad ambiental", comentó.

Finalmente, el senador lamentó que haya fracasado esta COP y que Chile sea cuestionado en el mundo entero por el rol que ha tenido en la conducción de esta COP "producto de su incoherencia y falta de consistencia al sostener hacia afuera algo que no hace adentro".

"Terminemos con las zonas de sacrificio, cerremos ya todas las centrales a carbón, porque lo podemos hacer al tener el desierto más irradiado del planeta que a través de la energía solar puede abastecer de electricidad a todo el mundo. Dejemos de proteger los intereses de las grandes empresas contaminantes, GENER; Codelco Ventanas y tomemos decisiones por el bien de todo el país", concluyó.

“Chile está asesinando el Acuerdo de París"

Otro de los críticos fue Greenpeace, desde donde calificaron como "inaceptable" el desempeño de la presidencia de Chile en las negociaciones durante la COP25, lideradas por la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt.

Estefanía González, coordinadora de Campañas de Greenpeace Andino, dijo que “Chile está asesinando el Acuerdo de París. Con los textos presentados esta mañana en Madrid, la presidencia está matando el acuerdo climático más importante del mundo, en un momento donde su único rol era protegerlo”.

La delegación de la organización ambientalista, apunta a la falta de liderazgo de Chile durante las negociaciones, y reconoce como un riesgo que la COP25 al finalizar, termine en peores condiciones que al iniciarla, sin haber escuchado el claro llamado de millones de personas en el mundo, especialmente los jóvenes que han salido a la calle a pedir por ambición climática de parte de los líderes del mundo.

“El nulo alcance que han adquirido las negociaciones lideradas por Chile, muestran que la presidencia no sólo no ha entregado directrices para lograr ambición, sino que abrió la puerta para que el lobbby de los combustibles fósiles y empresas contaminantes se tomaran los acuerdos”, señaló la Estefanía González.

En medio del proceso para proponer un nuevo texto, la delegación de Greenpeace en Madrid, señala: “Es necesario que los países demuestren que están escuchando las voces de los millones que exigen acción climática, para ello hay que dar un paso hacia adelante y acordar un texto que contenga los elementos básicos requeridos por la sociedad y no lo que han empujado EEUU”.

"No estamos satisfechos"

La ministra Carolina Schmidt aseguró este domingo que no está satisfecha con sus resultados, a pesar de que “hemos puesto corazón y esfuerzo por buscar acuerdos”.

Según consigna La Tercera, la secretaria de Estado instó -en su discurso de clausura de la conferencia- a dar “una respuesta más solida, urgente y ambiciosa” para enfrentar la crisis climática.

“No estamos satisfechos”, dijo Schmidt explicando que “queríamos cerrar el Artículo 6 para implementar un mercado de carbono robusto con integridad ambiental, enfocado en generar recursos para transitar hacia un desarrollo sustentable, basado en bajas emisiones y resiliente al clima".

“Es triste no haber podido llegar al acuerdo final, estuvimos tan cerca”, añadió.

La ministra señaló además que cree que “dejamos como legado un texto ambicioso y ambientalmente sólido que permite generar las bases para un mercado de carbono sin doble contabilidad y entregando recursos para su adaptación”.

Los ciudadanos del mundo “nos están pidiendo avanzar más rápido y mejor en materia de finanzas, en adaptación, en mitigación y en generar mejores condiciones de vida para enfrentar el cambio climático”, aseguró.