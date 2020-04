Se le enreda al Gobierno la tramitación del Ingreso Familiar de Emergencia: senadores de oposición emplazan a Briones a mejorar la propuesta

La notificación del Gobierno de que no tiene un peso disponible más para el Ingreso Familiar de Emergencia deja en un escenario complejo la tramitación de este proyecto en el Senado, donde debe tramitarse ahora luego que fuera despachado desde la Cámara de Diputados sin el visto bueno a los montos propuestos por el Ejecutivo.

“El monto que tenemos es este y no otro”, sostuvo este jueves el ministro de Hacienda Ignacio Briones durante su comparecencia ante la comisión del ramo del Senado, reafirmando así que el Gobierno no tiene contemplado poner más recursos sobre la mesa.

Los dichos del jefe de la billetera fiscal se suman a los del Presidente Sebastián Piñera, quien durante un punto de prensa en La Moneda fue consultado al respecto y lamentó el rechazo de la oposición: "Hay dos formas de oponerse a los proyectos que van a ayuda de las familias más necesitadas. Una es rechazarlo, y la otra es pidiendo lo imposible", indicó, cerrando la puerta a eventuales incrementos.

En este escenario, el presidente de la Comisión de Hacienda, el senador DC Jorge Pizarro, advirtió que “si el Gobierno no llega con una nueva propuesta, vamos a aprobar lo que llegó de la Cámara (sin montos ni tramos)”, lo que obligará al Ejecutivo a ceder en su postura respecto a este proyecto cuya urgencia legislativa de discusión inmediata vence el miércoles.

En tal sentido, Pizarro apeló a la “voluntad política” del Ejecutivo, sosteniendo que “el Gobierno tiene que entender que hay que conversar y el Senado va a estar dispuesto a mejorar el proyecto”.

En la misma línea, según el senador PPD Ricardo Lagos Weber, claramente es posible un esfuerzo mayor. “Le pedimos al Gobierno que tenga un mayor grado de flexibilidad y pueda aumentar los recursos. En lo personal valoro los logros y lo que hemos hecho en proyectos Covid, (gobierno y oposición), pero creo que como país, tod@s juntos podemos hacer un esfuerzo mayor”, indicó en Twitter.

De acuerdo al jefe de bancada de los diputados PPD, Raúl Soto, el objetivo de la oposición es justamente que “nuestros senadores puedan negociar en mejores términos con el Gobierno para mejorar esta propuesta para que de verdad sea un alivio y una ayuda económica para las familias vulnerables y la clase media”.

El parlamentario añadió que “todo lo que puedan lograr en el Senado en esa dirección lo vamos a valorar y ahora la palabra la tienen ellos”.

Algo no calza

De acuerdo a lo que ha señalado el Gobierno, el texto beneficia al 90% más vulnerable de la población nacional, con un máximo de tres aportes extraordinarios de cargo fiscal, que se calculan conforme al número de personas que integra cada hogar beneficiado.

Para eso, el Gobierno definió una tabla donde se definen los aportes, ítem que fue rechazado en la Cámara y podrá ser repuesto por el Ejecutivo en el Senado. En la base de la tabla se encontraba un hogar unipersonal, el que recibía en su primer aporte 65 mil pesos; en el segundo, 55 mil 250 pesos; y en el tercero, 45 mil pesos. En el tope estaban los hogares con diez o más integrantes, que iban a obtener 494 mil pesos, en el primer pago; 419 mil 900, en el segundo; y 345 mil 800 pesos, en el tercero.

Sin embargo, la diferencias que tiene la oposición con el proyecto no son solo de montos, sino también de precisiones básicas. Así lo expresó el senador Pizarro: "Con nombre y apellido que nos digan quiénes van a recibir y quiénes no (…) en este proyecto los informales, los independientes, los por cuenta propia, el gásfiter, el taxista, el del Uber, el carpintero, el peluquero, no entran (…) y el 8 de abril se nos dijo a todos el país que se creaba un fondo de 2 mil millones de pesos para apoyar a trabajadores. Entonces las cosas no calzan”.