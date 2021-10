Mauricio Daza y el debate que viene sobre el sistema político en la nueva Constitución: “Vamos a avanzar a un sistema semi presidencial o parlamentario, pero este presidencialismo se acaba”

Este lunes 18 de octubre la Convención Constitucional parte una nueva etapa: comienza la discusión de las normas constitucionales que se plasmarán en una nueva Carta Fundamental que regirá al país por las próximas décadas. El inicio de este proceso se da en una fecha clave, justo el día en que se conmemoran dos años del estallido social que -precisamente- fue el preludio del llamado proceso constituyente.

"No teníamos la posibilidad de planearlo tan detalladamente, las cosas se fueron dando así", dijo el convencional Mauricio Daza al respecto, en conversación con El Mostrador en La Clave.

"Hoy empezamos con un proceso donde cada constituyente va a tener cinco minutos para exponer cuál es su proyecto de Carta Fundamental. Paralelamente, vamos a estar instalando las siete comisiones temáticas que se van a hacer cargo de hacer el análisis de las distintas materias que se van a incluir en esta Carta Fundamental, en un contexto donde tenemos poco tiempo", dijo el convencional por el distrito 28.

Para Daza, hay varios temas que coparán la agenda de la discusión constitucional. Uno de ellos tiene que ver con el sistema político, el que a su juicio, pasará de un hiper-presidencialismo a uno semi-parlamentario: "Nadie está en posición de sostener de que vamos a mantener este hiper-presidencialismo, esta suerte de monarquía presidencial que no permite que haya un reflejo de cuál es la dinámica política y social que existe en nuestro país en relación a lo que es precisamente el gobierno, y desde esa perspectiva, yo creo que vamos a avanzar a un sistema semi-presidencial o derechamente parlamentario, pero este presidencialismo yo tengo la convicción que se acaba".

"Creo que también vamos a avanzar hacia un Congreso unicameral, y que también vamos a definir una nueva organización de carácter administrativo y político del país, especialmente en miras de otorgar real poder a los gobiernos regionales. Yo diría que vamos a avanzar a una equidad territorial donde las políticas públicas se puedan diseñar e implementar desde nuestras regiones, y esto con una participación incidente desde las comunidades", agregó el abogado.

Además sostuvo que hay otras reformas que si bien no se han discutido mucho, son igualmente importantes. Una de ellas tiene que ver con el Poder Judicial. Daza considera que "el sistema de administración de justicia hoy está anclado en lógicas del siglo 19. Tenemos que crear un consejo nacional de la magistratura que reúna todas las materias vinculadas con la administración del Poder Judicial, terminar con la carrera judicial y modernizar otras instituciones como el Ministerio Público, yo creo que ahí hay bastante consenso".

En relación al Tribunal Constitucional (TC), señaló que "no sigue, pero lo reemplazamos con qué. Necesitamos un sistema de justicia constitucional en ese ámbito".

Por otra parte, el convencional prevé que existirá dificultad respecto del sentido y alcance de lo que es ciertos derechos sociales y cuál es el rol del Estado. Creo que vamos a avanzar en la eliminación del Estado subsidiario con cierta facilidad", pero estima que "la manera en cómo esto se concreta puede ser un problema".

Con todo esto, Daza señaló que "no podemos quedarnos simplemente con las declaraciones. Podemos definir una Constitución con muchos derechos, pero si esa Constitución no tiene una institucionalidad que permita empezar a concretarlos, va a ser un fracaso. Lo que necesitamos, es por una parte, establecer un catálogo de derecho de las personas también en el ámbito de los derechos sociales, pero si paralelamente no reorganizamos al Estado en términos que permita que esos derechos vayan a concretarse en forma progresiva, va a ser un ejercicio incompleto y nos vamos a quedar con una linda pieza de poesía. Tenemos que darle cuerpo y efectividad a esto".

Revise la entrevista con el convencional Mauricio Daza acá:

Su opinión del estallido social

A dos años del estallido social, el abogado dijo que este evento "es el síntoma de un problema más profundo, una crisis que se viene gestando desde hace largo tiempo y que tiene que ver con la desconexión entre y la autoridad y la elite gobernante con las necesidades de gran parte de la ciudadanía, y eso fue generando una desafectación respecto a las instituciones, lo que se funda además en que estas instituciones, más que resguardar en la práctica el bien común y el interés general, fue utilizado para resguardar el interés particular por sobre ese interés general".

"Eso genera -prosiguió- que la Constitución hoy vigente, más que establecer un instrumento para limitar el poder como ocurre en todas las democracias occidentales, la verdad que se trata de un instrumento para tapar cómo realmente funciona el poder, y que se radica más bien en una elite económica que tiene capturado a un elite política que a su vez tiene el control del Estado".

En ese sentido, consideró que "esa dinámica la podemos cambiar a partir de este proceso constituyente, el cual no se explica sin precisamente el movimiento social cuyo inicio se radicó el 18 de octubre de 2019, pero no solamente el 18 de octubre, también una fecha igual de clave fue el 25 de octubre, que fue precisamente el día en que 1 millón 200 mil personas pacíficamente se movilizaron en Santiago y más de tres millones de personas a nivel nacional exigiendo cambios reales y sustantivos a nuestra institucionalidad, y a la forma como se gestiona el poder en nuestro país".

"Sin duda que es una fecha para recordar, porque fue el inicio de un proceso que ahora nos tiene debatiendo una nueva Constitución para Chile", cerró Mauricio Daza.