Logan, Garín y Harboe: los constituyentes que superaron el 60% de asistencia remota a las sesiones del Pleno de la Convención

La pandemia del COVID-19 cambió la forma de trabajar y, de un sistema mayoritariamente presencial, varios lugares debieron adaptarse –cuando fuera posible– al trabajo remoto, para evitar los contagios y cumplir los aforos dispuestos por el Ministerio de Salud. Ya avanzada la emergencia, en el tiempo se ha mantenido, en la mayoría de los casos, un sistema híbrido. Y así se ha dado también en la Convención Constitucional (CC), donde algunos han optado por asistir de manera remota a las sesiones, ya sea por temas de salud, distancia u otros motivos, aunque de manera presencial se han dispuesto varias salas para respetar los aforos.

Datos abiertos de Transparencia que tiene a disposición la Convención en su página web, dan cuenta de 60 sesiones del pleno, que van desde el 4 de julio –cuando se instaló la CC– hasta el 25 de febrero de este año, cuando ya se registraban las primeras votaciones en particular de las iniciativas emanadas de las comisiones y que serán parte del borrador de la nueva Constitución. En este tiempo se ha desarrollado un trabajo intenso de votaciones, de deliberación, pero también de gestiones, acuerdos y conversaciones de pasillo, que han resultado claves para destrabar los nudos que se han registrado al interior del órgano constituyente.

Según los datos, los niveles de asistencia son altos, y más de un 60% de los constituyentes nunca ha faltado a las sesiones del pleno. Quien más registra inasistencias es la machi Francisca Linconao (PP.OO.), que registra 9, y en su equipo aseguran que presentó licencias por aquellas ausencias. Siguen con 6 Bessy Gallardo (Ind.) y Teresa Marinovic (Ind.-Partido Republicano).

La asistencia remota ha sido utilizada por prácticamente todos(as) los(as) constituyentes; sin embargo, hay quienes han superado el 50% de asistencia online o, dicho de otra forma, han ido a menos de la mitad de sesiones plenarias de forma presencial, a pesar de los resguardos que ha tomado la CC en cuanto a lo sanitario.

En el ranking de asistencia telemática está el constituyente Rodrigo Logan, independiente del Colectivo del Apruebo, quien, de 60 sesiones, a 42 ha asistido de manera remota y solo a 18 de forma presencial, concentradas en las primeras semanas de funcionamiento de la Convención. Consultado al respecto, el convencional puntualizó, con documentos en mano, que cumple con todas las labores constituyentes, que ha asistido al 100% de las sesiones y de las votaciones. “Yo hago la pega”, dijo el abogado, subrayando que no tiene asesores legales, por lo que él efectúa todo el trabajo de consolidar propuestas y votaciones, pronósticos de iniciativas, distribución de iniciativas por comisiones, entre otros, los que dice compartir con sus compañeros de labores. Enfatizó que no es que asista de manera remota por flojo, sino que para aprovechar mejor el tiempo que usaría en traslados y recesos, recalcando además que ha participado en todas las votaciones que se han realizado en el pleno.

Hace algunas semanas la constituyente del PC, Bárbara Sepúlveda, escribió en Twitter: “No entiendo cómo nadie ha solicitado por transparencia cuántas veces ha venido a trabajar de forma presencial el convencional Logan”.

Logan fue una de las caras conocidas desde el día uno en la CC, gracias a sus apariciones en televisión, y durante el primer tiempo de la Convención logró moverse entre distintos colectivos, dada la oportunidad que le dio su condición de independiente y de abogado. No ha estado exento de polémicas, pues a poco de iniciarse la labor de la Convención salió a la luz una formalización por un contrato falso (que él negó hacer), fue acusado de micromachismo por parte de una funcionaria y se envió un oficio por lo anterior a la entonces presidenta de la mesa, Elisa Loncon. En cuanto a sus votaciones, un estudio de Unholster, a través de su plataforma Scanner Constituyente, situó sus votaciones más cercanas a las realizadas por la centroderecha, a pesar de que Logan ha insistido en su postura de centro dentro del Colectivo del Apruebo, integrado por varias figuras de la ex Concertación.

En segundo lugar aparece el constituyente Renato Garín (Ind.-PR), quien tiene 38 asistencias remotas, 22 presenciales, sin inasistencias. El exdiputado afirmó a El Mostrador que "mi asistencia es 100% tanto en la Convención como en el Congreso. Ocurre que al comienzo preferí funcionar telemáticamente. En comisión, me conecto temprano desde el auto y luego ingreso presencialmente al llegar a Santiago”.

Garín, que ingresó en un cupo del Partido Radical, no se alineó con los socios naturales de ese sector, como es la ex Concertación, tampoco con el Colectivo Socialista, y tomó bastante distancia del Frente Amplio, sector al que alguna vez perteneció, siendo crítico de algunas propuestas emanadas desde ese espacio. Se plegó a la Coordinadora Plurinacional y Popular, un referente que integran representantes de pueblos originarios y exintegrantes de La Lista del Pueblo. A fines de julio del año pasado tuvo un impasse con Logan y lo denunció en la Comisión de Ética del órgano por injurias. Esto, luego de que se hiciera pública la formalización de Logan, quien a su vez acusó en ese momento una operación política insinuando cierta participación de Garín. "El señor Logan me imputa, con claridad dos conductas falsas, injuriosas y gravemente atentatorias contra mi honra y reputación pública (...), sin honradez, sin buena fe y con falsedad”, expuso en un documento.

Lo sigue el constituyente Felipe Harboe (PPD), parte del Colectivo del Apruebo, con 37 conexiones vía remota, 23 de manera presencial y sin inasistencias. Consultado sobre esta situación y sus razones, el exsenador Harboe respondió que “tengo 100% de asistencia y trabajamos muchísimo. He estado con algunos problemas de salud, lo que me ha impedido asistir presencialmente todo lo que quisiera, pero así y todo he estado adicionalmente de sesiones en reuniones de colectivo y con otros”.

En julio se publicó además un estudio sobre las votaciones y abstenciones de constituyentes en los primeros 100 sufragios de la CC. Según la información dada a conocer por el académico y politólogo Claudio Fuentes, de Plataforma Contexto, Harboe no votó en 81 de esas rondas. De acuerdo al exsenador, durante ese periodo no estaba habilitado aún el sistema de votación a distancia, en momentos en que estuvo durante 10 días en cuarentena en el marco de la pandemia, lo que le habría impedido participar de varias de tales votaciones. Según el estudio de Scanner Constituyente, Harboe ha votado un poco más similar a la centroderecha que Rodrigo Logan, una tendencia que han seguido varias figuras del Colectivo del Apruebo.

A esta lista se suman otros constituyentes que, respecto a sus asistencias, han estado mitad-mitad. Se trata de Hernán Velásquez (FRVS) con 34 asistencias remotas; Patricia Labra (RN) con 32; Margarita Letelier (UDI) con 32; Tammy Pustilnick (INN) también con 32 asistencias remotas; y Carol Bown (UDI), con 31.