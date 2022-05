Por división en el oficialismo, Gobierno suspendió inicio de tramitación de Estado Intermedio 

El senador de la Democracia Cristiana (DC), Matías Walker, anunció que han decidido suspender la sesión de la comisión mixta sobre Infraestructura Crítica o Estado Intermedio a realizarse este lunes, por falta de tiempo para lograr un acuerdo.

Cabe señalar que para este 16 de mayo estaba planeada la sesión de la Comisión Mixta -conformada por miembros de la Cámara de Diputados y Diputadas con el Senado- para abordar la propuesta presentada por los legisladores de Renovación Nacional (RN), Kenneth Pugh y Carmen Gloria Aravena, sobre infraestructura critica con respecto a la violencia que se ha vivido en el sur del país. En esta instancia se revisaría la propuesta del Ejecutivo.

El senador Walker dijo que "hemos resuelto dejar sin efecto la citación de la comisión mixta para el proyecto de Infraestructura Crítica o Estado Intermedio". Y complementó: "lo hemos hecho con el convencimiento que necesitamos más espacio, más tiempo para llegar a un gran acuerdo con un asunto que tiene que ver con la seguridad, con el orden público, que es la obligación de los órganos colegisladores".

El legislador DC, en línea con los emplazamientos que él mismo ha realizado hacia el Gobierno de presentar pronto una propuesta que logre los acuerdos correspondientes sobre la materia, precisó que "vamos a seguir trabajando en una propuesta amplia, generosa, entendiendo que necesitamos el acuerdo de los 3/5 de los diputados y senadores en ejercicio".

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, había señalado que "el lunes la Comisión Mixta va a recibir al gobierno, va a ir la ministra de Defensa (Maya Fernández), va a ir la ministra del Interior (Izkia Siches), vamos a presentar el texto". Pero esa sesión no se realizará por el momento.

Y es que la jornada de reuniones que sostuvieron el ministro de la Segpres Giorgio Jackson con su par de Interior Izkia Siches —el jueves— con parlamentarios del PS, del Frente Amplio y del Partido Comunista no dio frutos y no logró amarrar los apoyos a la propuesta del Gobierno. Por ello, según fuentes de Palacio consignadas por El Mercurio, ministros del comité político e incluso el Presidente Gabriel Boric habrían tomado contacto con legisladores para suspender la tramitación que comenzaría el lunes.

Las diferencias son internas, en el oficialismo. Parlamentarios de Chile Digno, principalmente en el PC y Acción Humanista, se muestran reticentes a la idea de utilizar a las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad interna. Lo mismo ocurre en sectores del Frente Amplio, donde tampoco habría acuerdo total entre parlamentarios independientes que fueron en cupos de partido.

"Si bien no hemos conocido el detalle de la indicación del Gobierno, hay otros caminos que son mas viables y pueden asegurar cambios a mediano y largo plazo en la situación de seguridad que vive nuestro país, particularmente en Tarapacá o La Araucanía. Tenemos que avanzar en la refundación de Carabineros, en la ley de inteligencia, la ley de control de armas y también la ley de lavado de activos, que permita perseguir el dinero de las bandas criminales, creemos que son iniciativas mucho más efectivas que entrar a plantear un estado intermedio. Si bien nuestra bancada no ha tomado una decisión, son elementos que se deben considerar”, indicó el diputado del PC Matías Ramírez, de acuerdo al matutino.

"Tenemos hoy día un problema que nos lleva a innovar, porque las policías tienen una crisis de legitimidad. Es por eso que además de tomar medidas y de apoyar a nuestro gobierno para garantizar seguridad a la población de La Araucanía, tenemos que adelantar la discusión respecto a la reforma de Carabineros porque necesitamos una policía que respete los DD.HH., garantice la paz en nuestros territorios y esté al servicio de la comunidad y el país", comentó por su parte la diputada de Comunes Emilia Schneider.

Otro punto en el que no hay acuerdo sería sobre quién liderará las labores operativa de las Fuerzas Armadas desplegadas. En Chile Digno y el Frente Amplio consideran clave que sea una autoridad civil, mientras que en el socialismo democrático ven poco viable esa medida puesto que no hay antecedentes recientes de aquello.

Con todo, las conversaciones continuarán durante este fin de semana. El PC tiene convocado un comité central, en el que participará la ministra Camila Vallejo, para discutir este y otros asuntos.

Cabe mencionar que, debido a la seguidilla de atentados en el sur, en el Partido Socialista (PS) optaron por cerrar filas con cualquier alternativa que presente el Gobierno, e incluso plantearon que se podría decretar el conocido Estaco de Excepción Constitucional de Emergencia y no una "tercera vía". El diputado Leonardo Soto dijo ayer que ante la “aparente negativa de Apruebo Dignidad para apoyar la propuesta de estados intermedios, no deja otra opción que decretar estado de excepción de emergencia. No hay una tercera vía que es no hacer nada". Y el senador Alfonso de Urresti añadió que “el Gobierno tiene que dar señales claras y precisas, no puede estar de manos atadas".

La misma postura adoptó el PPD. "Nuestro único camino es apoyar al Gobierno y yo invito al resto de los partidos que formamos el gobierno que así lo hagan en un tema tan relevante", manifestó la presidenta del partido Natalia Piergentili.

"No hay espacio par ala ambigüedad, el Socialismo Democrático lo tiene claro y nos vamos a cuadrar con la decisión que el Presidente adopte", agregó el senador PPD Jaime Quintana.

El senador Matías Walker dijo posteriormente a radio Cooperativa que espera que "el Gobierno de aquí al lunes tenga una propuesta, ya sea por la vía de indicaciones para poder resolver las diferencias entre la Cámara de Diputados y el Senado, para solucionar estas diferencias". De lo contrario, añadió, "derechamente, tomar la decisión de recurrir al estado de excepción constitucional. Yo no veo margen para otra decisión y todo esto en el marco, además, de lo que ha planteado el Presidente de la República de generar un gran acuerdo en materia de seguridad, ante lo cual nosotros hemos dicho que estamos disponibles".