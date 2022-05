Preocupación en el Ejército por "estado intermedio": argumentan no tener espalda jurídica ni política para cumplir la labor

En el marco de una "sesión declarada secreta" de la comisión de Defensa Nacional del Senado, se abordó, entre otras cosas, la preocupación del Ejército respecto del anuncio del gobierno del Presidente Gabriel Boric sobre un "estado intermedio" en la zona sur del país.

En una información entregada por La Tercera, la institución castrense planteó "incomodad" con el anuncio del Ejecutivo para disponer de las Fuerzas Armadas en las carreteras de la zona sur para contener así el alza sostenida en casos de violencia rural en el sector.

La idea no gusta nada en el Ejército, y según detalló La Tercera, diversas fuentes militares afirmaron que no es por "capricho", sino porque no cuentan "ni con la espalda jurídica, ni política" para cumplir con las labores de orden público. Eso informaron al ministerio de Defensa y senadores partícipes del encuentro.

Otra de las propuestas que mantiene en vilo al Ejército, guarda relación con que no se especifica en el proyecto si los efectivos militares podrán o no actuar ante hechos de violencia, lo que se suma a lo planteado por el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, respecto de la posibilidad de que los militares resguarden las rutas y caminos sin necesidad de utilizar sus armas, lo que fue rápidamente desestimado por el Ejército porque "no tenemos bastones, lacrimógenas, ni carros que lancen agua; tenemos armamento convencional".

No es primera vez que la institución se muestra contraria a su labor en las calles realizando labores de seguridad y recordaron un caso ocurrido en La Serena, en el marco del estallido social, donde el Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de la ciudad, condenó a 12 años de cárcel al cabo del Ejército, Cristian Care, por disparar a un ciudadano venezolano que estaba saqueando un supermercado.

Desde las Fuerzas Armadas advirtieron que esta situación los hace "repensar" sobre participaciones en labores de orden público, ya que "siempre se pondrá en duda el actuar del militar, por un tema de desconfianza".

En la comisión, el comandante en Jefe, Javier Iturriaga, representó a la institución, haciéndole ver a la ministra de Defensa, Maya Fernández, sus reparos sobre el proyecto y el personal que deberá desempeñar aquellas labores.