Secretario General y vicepresidenta del PS quitan piso a Insulza: "En política nadie está muerto, ni la persona, ni lo intangible"

El senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza se encargó este jueves de volver a reavivar el incendio que provocaron las declaraciones del ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, al asegurar que “nuestra escala de valores y principios en torno a la política no solo dista del gobierno anterior, sino que frente a una generación que nos antecedió”, aludiendo así a la ex Concertación.

Esto, porque el parlamentario, en conversación con radio Duna, le cerró todas las puertas a uno de los deseos del Presidente Gabriel Boric: que Apruebo Dignidad y el Socialismo Democrático, habitualmente con discrepancias entre sus integrantes, formen a futuro una sola coalición. “Efectivamente el ministro Jackson cree lo que cree, cree lo que dice, (...) pide excusas, por cierto, porque como él mismo dice tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir gobernando”, dijo, para añadir que "esa es su opinión respecto de sus aliados y, bueno, tenemos que aprender a convivir con eso y no seguir hablando, como lo he hecho yo, de una sola coalición, eso estoy convencido de que terminó de morir el día de ayer”.

Sin embargo, los dichos del senador socialista no encontraron respaldo dentro de su mismo partido, ya que tanto el secretario general Camilo Escalona como la vicepresidenta Fanny Pollarolo, le bajaron el perfil a sus dichos, al asegurar que la opción de que ambos sectores se congreguen en una sola coalición sigue viva.

En conversación con El Mostrador, Escalona dijo que "yo creo que las declaraciones del senador Insulza reflejan el impacto que generó en el Partido Socialista lo que había dicho el ministro Jackson. Pero no hay ninguna decisión nuestra. No es un tema de nuestra agenda ahora decidir el tema. Porque efectivamente, el Presidente Boric nos planteó tanto de manera pública como privada en la reunión que hubo en Cerro Castillo, el que nosotros consideráramos la posibilidad de establecer una sola alianza de las fuerzas que están hoy día apoyando su gobierno. Y yo personalmente le manifesté que este no es un tema que se pueda resolver por decreto, tenemos que hacer un camino. Ahora estamos viviendo una parte del camino, que es la campaña del Apruebo".

"Partimos un tanto distanciados, con recelo, pero hemos logrado un buen entendimiento. La campaña ha estado funcionando bien. El Partido Socialista se incorporó plenamente, los partidos con los que estamos colaborando entendieron que nosotros íbamos a desarrollar una campaña socialista propiamente tal, porque nos tenemos que dirigir a nuestro propio electorado. O sea, resolvimos bien un tema que era delicado y entonces por lo tanto a futuro tenemos que ir caminando e ir avanzando. Nos podemos acercar o alejar. Nadie tiene la bola de cristal para adivinarlo hoy. Hay que esperar, hay que vivir los procesos y ahí resultará o no resultará la formación de un solo conglomerado o quedará como una posibilidad que no se dio", añadió.

"En política nadie está muerto, ni la persona, ni lo intangible. Como con las coaliciones que se constituyen, pueden volver a vivir o se expresan de otra manera, de manera distinta. Hay que esperar, no hay que, no hay que apresurarse", cerró.

"Ojalá fuera más reflexivo, menos emocional"

En esa misma línea, y en un tono aún más crítico, Pollarolo señaló que Insulza no tiene autoridad para decir eso. "Sin duda es una expresión de su opinión personal, que es importante por el cargo que tiene en el parlamento, pero no es en la dirección del partido. Creo que es su opinión, respetable; creo que demasiado tajante, no me imagino que exprese realmente una idea tan cerrada en tiempos donde se viven procesos dinámicos, importantes, que transcienden hacia el futuro pero que también son muy decisivos de los éxitos para los objetivos que nos proponemos en lo inmediato", dijo en conversación con El Mostrador.

"La elección del Apruebo de nuestra nueva Constitución, el avanzar con el Gobierno en su programa y los cambios. Somos un partido de cambios, estamos involucrados profundamente en esta etapa que está marcada de profundos cambios inevitables, donde hay un debate que debiera ser mucho más reflexivo", añadió.

Pollarolo, de hecho, le envió un mensaje a Insulza: "Ojalá fuera más reflexivo, menos emocional. En esta expresión tan tajante yo veo demasiada emocionalidad y poca racionalidad y no es frecuente eso en él. Me imagino que representa más un momento que una reflexión más de fondo".

"Veo en este caso una reacción bastante emocional sin evaluar, por ejemplo, que hubo una actitud de Jackson de disculparse, de alguna manera quedó claro que ahí no hay un planteamiento de fondo que hubiera hecho Jackson. Actuó de una manera -él lo reconoce- inadecuada, poco reflexiva, propia de lo que fueron los debates de la época en que nacen los jóvenes del Frente Amplio"







"Creo que lo que le ha ocurrido al senador Insulza es que no estamos teniendo la serenidad para realizar nuestras reflexiones políticas. Es imposible que, de una expresión inadecuada por la cual se pide disculpas, surja un planteamiento así de tajante respecto a un tema que hoy día es fundamental: la unidad de las fuerzas progresistas, de cambio", añadió.

Para Pollarolo, el PS mantiene la opción de formar una coalición única como pidió el Presidente Boric, por lo que está "en total desacuerdo con el senador Insulza. Creo que se está demostrando una capacidad de entendimiento. Ahora ha ido avanzando ese diálogo de acordar las tareas complejas, en poco tiempo, con mucha atención, de una campaña y las diferencias se han ido manejando muy adecuadamente primando el espíritu unitario, de buscar los acuerdos, de poner en el centro la tarea del Apruebo y del respaldo al Gobierno".

"Un simple error no forzado, torpeza del ministro, por la cual pidió disculpas, vaya a negar lo que hoy día todos estamos viendo, un proceso de gran capacidad de trabajo conjunto que mira hacia adelante a la unidad de las fuerzas tal como lo ha planteado el Presidente Boric", cerró.