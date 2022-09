Informe Social Lab UC: voto indeciso deja de estar en disputa y Apruebo y Rechazo se repliegan en sus polos

El informe elaborado por Social Listening Lab UC (SoL-UC) –laboratorio de escucha de redes sociales de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica– se basó en la recopilación de todas las publicaciones en Twitter realizadas entre los días 19 y 29 de agosto, que utilizaron términos asociados al Apruebo o Rechazo de la propuesta de nueva Constitución. Al mismo tiempo, se categorizó el contenido de las opiniones expresadas por los usuarios, basado esto en el uso de hashtags a favor del Apruebo o del Rechazo, en la clasificación mediante inteligencia artificial del lenguaje utilizado por cada opción y en la caracterización manual de las cuentas más importantes.

La red obtenida a partir del estudio de las opiniones de usuarios durante la segunda quincena de agosto, presenta nuevamente una estructura con dos polos de conversación bien definidos: uno para el Apruebo (en verde, extremo superior derecho) y otro para el Rechazo (en azul, extremo inferior izquierdo). Ambos muestran un tamaño relativamente similar, lo que refleja que las fuerzas se mantienen bastante equiparadas a pesar de los controvertidos hitos que marcaron la contingencia durante los últimos días del mes, tales como: la detención del líder de la CAM, Héctor Llaitul; la renuncia de Jeanette Vega como ministra de Desarrollo Social; el evento de cierre de la campaña del Apruebo en Valparaíso; y el incidente entre los huasos por el Rechazo y los ciclistas por el Apruebo.

Para el codirector de SoL-UC, Cristian Huepe, lo anterior es “bastante inusual dentro de las últimas semanas de un proceso eleccionario”, agregando que “el año pasado, con esta misma metodología, era posible adelantar insights relevantes que no aparecían en las encuestas, a partir de los movimientos en las dinámicas de interacciones de los núcleos de influencia que se tradujeron en cambios de discurso y acciones que permitieron la captación de los votos necesarios para constituir una mayoría”. A diferencia de las primarias y las dos vueltas presidenciales del año pasado, el reporte de SoL-UC revela que, en esta oportunidad, ninguna de las dos campañas ha logrado hacer un cambio relevante ni en la estructura ni en el discurso del núcleo de cuentas más influyentes que apoyan su opción, ni siquiera a raíz de las contingencias de los últimos días.

A partir de lo anterior, el investigador de la UC señala que –mirando en perspectiva todo el proceso desde la publicación del primer borrador de texto constitucional en mayo de este año– el único hito relevante que se identifica claramente tuvo lugar durante los días posteriores a la entrevista del Presidente Gabriel Boric, el día 15 de julio, fecha en que manifestó su decisión de abrir un nuevo proceso constituyente ante un eventual triunfo del Rechazo.

“Hasta mediados de julio, se observaba una red de interacciones triangular, con dos comunidades claras por las opciones Apruebo y Rechazo, y una tercera comunidad que incluía a indecisos, gente que reflexionaba en torno al texto y un Rechazo ‘moderado’, representado por figuras de la centroizquierda, como exconcertacionistas y los autodenominados amarillos. Pero desde que el Presidente Boric sostuvo que, en el evento de que ganara el Rechazo, el proceso constituyente debe llevarse a cabo en los términos que se acordaron en el plebiscito del 25 de octubre, el núcleo de influencia pasó a una forma polar con dos comunidades claras y equilibradas en fuerza, que han permanecido sin mayores modificaciones hasta hoy”, puntualiza Huepe.

No solo la estructura sino también las principales características de ambas redes se han mantenido constantes hasta el último momento. Es así como se sigue observando que las periferias continúan compuestas por perfiles más activistas que conversan entre ellos mismos. La comunidad del Apruebo tiene un claro anclaje político en figuras relevantes de partidos de izquierda y con alto PageRank, como Karol Cariola (@KarolCariola) y Vlado Mirosevic (@vladomirosevic) y Gonzalo Winter (@gonzalowinter), además de la cuenta activista @ApruebaxChile.

En cambio, la red del Rechazo sigue sin sumar a figuras políticas de los partidos de derecha más tradicional a las conversaciones de mayor relevancia, manteniendo su posicionamiento como una comunidad más amplia en espectro político y con presencia de figuras de centroizquierda con bajo PageRank, como Amarillos Chile (@amarillos_Chile), Javier Alemparte (@Jgalemparte), Ximena Rincón (@ximenarincon), Iván Poduje (@ipoduje) y Matías Walker (@matiaswalkerp).

Sin embargo, Huepe destaca un cambio que considera sumamente particular dentro del actual proceso eleccionario: “A menos de una semana del plebiscito constituyente en Chile, observamos un fenómeno que no habíamos visto antes, y que marca una diferencia con todos los procesos eleccionarios que hemos investigado durante los últimos cinco años: el repliegue de ambas comunidades, que hoy se comienzan a atrincherar hacia las periferias, alejándose del centro. De alguna manera, el voto indeciso deja de estar en disputa en una semana que solía ser clave para captar al electorado necesario para constituir una mayoría vencedora”, explica, junto con añadir que “figuras que antes se posicionaban al centro, como Claudia Pizarro (@ClaudiaPizarro), ya no aparecen, y los pocos nodos más centrales, como @KarolCariola (por el Apruebo) y @ximerincon (por el Rechazo), se posicionan cerca de sus cuentas antagonistas, debido a que estas las atacan constantemente y no porque estén influyendo más allá de su propio sector”.







