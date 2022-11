Alcalde de Temuco tras reunión con Gabriel Boric: “El Presidente reconoció errores pasados de su Gobierno"

“El Presidente de la República reconoció errores pasados de su Gobierno respecto de la Región de La Araucanía”. Eso dijo el alcalde de Temuco, Roberto Neira, sobre la reunión que mantuvo esta mañana con el Presidente Gabriel Boric.

A las 8 de la mañana y con una carpeta en sus manos, el Mandatario estaba sentado junto a José Montalva (PPD), delegado presidencial de La Araucanía, el alcalde de Temuco, Roberto Neira, independiente ex PPD, y el edil de Padre de Las Casas, Mario González.

“Partir con eso a los alcaldes nos deja tranquilos, también nos equivocamos, con la premura de las situaciones que nos tocan vivir, y debemos tener la capacidad de volver un paso atrás y partir de nuevo”, dijo el jefe comunal de Temuco sobre las palabras del Presidente.

Asegura que en su opinión, en el viaje de la exministra del Interior, Izkia Siches —quien en su visita a La Araucanía fue recibida al comienzo del camino a la comunidad de Temucuicui con disparos al aire—, “faltó planificación, sentido de la realidad, consultar a quienes conocen los territorios, en ese caso los alcaldes de Ercilla y Collipulli”.

-Este jueves el Presidente aseguró que en la región ha habido actos de carácter terrorista. En entrevista con La Tercera usted dijo que “no somos menos progresistas cuando reconocemos que existe terrorismo en La Araucanía”.

-Es un paso importante desde la visión que tenía el Gobierno hace un tiempo atrás. Cuando se gobierna se hace para todos. Hay que mantener ciertos lineamientos que son parte del ideario particular. Pero otra cosa es ideologizar un conflicto político que afecta a personas de todos los sectores políticos, sociales y religiosos.

-¿Pero por qué usted cree que es útil que el Presidente le dé ese nombre a un tipo de delitos en la región?

-Puede servir para que su conglomerado también siga sus pasos. No seremos menos de izquierda si reconocemos que hay personas infundiendo temor en La Araucanía. La policía se va a poder enfocar con mayor confianza por tener el Gobierno con una postura más decidida para enfrentar la situación de seguridad.

-¿Cree que el Ejecutivo ha cambiado su postura inicial frente a lo que ocurre en La Araucanía?

-El Presidente Boric está hoy haciendo una reflexión bastante sensata, y una remisión para el país más que su posición política o la que representa su conglomerado. Tomó sentido de realidad en torno a la región de La Araucanía. Eso engrandece la gobernabilidad.

-Boric aseguró que “quienes no tienen intención de dialogar y que utilizan la fuerza para tratar de imponer su punto de vista tienen que enfrentarse al estado de derecho como corresponde a todos los chilenos” en entrevista con Times.

-Uno piensa que puede conversar con quienes no pueden dialogar, pero en realidad al andar y analizando el pasado a veces no hay que perder tiempo con los que no quieren y avanzar con los que están dispuestos. Tenemos salir de nuestras trincheras y colocar a disposición nuestros mínimos comunes y partir desde ahí. Un paso importante es el reconocimiento de actos terroristas en la región.

-¿Qué fue lo central que planteó el Mandatario en la reunión?







-El Presidente explicó que como parte de su legado quiere dejar un plan para La Araucanía como una política de Estado y no de un Gobierno. Él mencionó la experiencia que han tenido zonas de rezago en La Araucanía, como Punta Arenas, que tiene inversión pública diferenciada para salir adelante. Coincide con el pensamiento que hemos tenido los alcaldes, establecer un estatuto especial de inversión pública en la Región de La Araucanía a mediano y largo plazo.

-Boric planteó que “la Ley Antiterrorista ha traído pésimos resultados para las víctimas y para el Estado” y que no es una herramienta adecuada. ¿Está de acuerdo con la visión del Presidente?

-En todos los estados de derecho donde hay democracia existen leyes que persiguen los actos que son distintos a los de delincuencia común. Todas las democracias perfeccionan su estamento jurídico para poder perseguir delitos de alta connotación pública, con más razón cuando infunden temor en base a una ideología, pensamiento o religión.

En Chile se debería re analizar y modernizar la Ley Antiterrorista, la ejecución de la ley no ha traído los resultados esperados. Pero las democracias modernas deben tener un estatuto específico ante situaciones complejas, como cuando se trata de infundir terror y se mata a personas inocentes.

-¿Qué faltó en los anuncios para La Araucanía hasta ahora?

Estoy de acuerdo con algunos parlamentarios que quieren excluir del pago de contribuciones a aquellas personas que tienen sus campos tomados por mucho tiempo y no han podido ejercer su libertad de propiedad, derecho garantizado en la Constitución. Puede haber indemnización para las personas que han sufrido por la situación de conflicto que tenemos en La Araucanía.

En los países que han sufrido situaciones complejas hay que partir por resarcir, y una forma de hacerlo, además de pedir perdón cuando uno representa al Estado, puede haber situaciones patrimoniales por el daño provocado.