Alan García habría pedido asilo a Chile antes que Uruguay

El expresidente peruano Alan García, quien permanece en la embajada de Uruguay mientras se resuelve su solicitud de asilo, también hizo consultas en ese sentido ante las misiones diplomáticas de Costa Rica, Colombia, México y Chile, informó el diario El Comercio.

Según una crónica publicada en el rotativo, que citó fuentes diplomáticas, un emisario de García se comunicó con el encargado de negocios de Costa Rica, Charles Hernández, para consultarle la posibilidad de recibir asilo en ese país.

Al respecto, Hernández le señaló al diario, por correo electrónico, que la embajada "no ha recibido ninguna solicitud oficial" por parte de García o algún representante, lo que el medio señaló que "no es una contradicción" con la historia relatada "pues no se trató de una solicitud oficial sino de indagaciones previas".

El diario agregó que fuentes diplomáticas le informaron la semana pasada que "antes o simultáneamente con sus tratos ante Uruguay, García consultó la posibilidad de asilo ante Colombia, México y también Chile".

García se exilió en Colombia en 1992 y luego en Francia para evitar ser procesado por enriquecimiento ilícito en su primer mandato (1985-1990), hasta que en 2001 la Corte Suprema declaró que los delitos habían prescrito.

El Comercio detalló que "García habría contactado al Gobierno Chileno indagando sobre la posibilidad de asilo" y que el canciller de ese país, Roberto Ampuero, "habría conversado del tema con el presidente Sebastián Piñera durante la cumbre de APEC".

"Con una visita del (presidente peruano Martín) Vizcarra en camino y un momento auspicioso en la relación bilateral, es fácil adivinar que el Gobierno Chileno puso freno a esas temerarias indagaciones", acotó.

El Comercio también señaló que ahora "la decisión uruguaya es impredecible y por eso es probable que García esté haciendo indagaciones ante otras embajadas", aunque si se le otorga el asilo el Gobierno peruano se plantea dejar en suspenso la entrega del salvoconducto para que pueda salir del país.

"Si se lo niegan, que es a lo que están apostando decididamente Palacio y cancillería en estos días, es probable que Uruguay le dé al huésped forzado un tiempo prudente para que abandone discretamente su residencia antes de hacer público el rechazo", sostuvo,

El diario indicó que Ricardo Pinedo, quien es asistente de García, se comunicó con él para negar "que se hayan acercado a otra embajada, pues -afirmó- respetan el trámite iniciado ante Uruguay".

El canciller de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, aseguró este martes que la situación de García "es una decisión difícil" para su Gobierno, por lo que ratificó que se tomará "el tiempo necesario" para tomar una determinación cuando corresponda.

García está siendo investigado en Perú por la presunta comisión de los delitos de fraude y lavado de activos en el caso de los sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht para la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima.

Como reside en Madrid desde 2016, un juez le prohibió el pasado sábado salir de Perú durante 18 meses, mientras continúan las investigaciones, medida con la que estuvo conforme, pero horas después solicitó el asilo diplomático a Uruguay bajo el argumento de que hay una persecución política en su contra.