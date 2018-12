5 cosas que necesita saber para comenzar este miércoles

Theresa May se enfrenta a una moción de confianza, Trump está dispuesto a un cierre de Gobierno por el muro fronterizo y los mercados apuestan por un alivio de las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos. A continuación, algunas de las cosas de las que los mercados van a estar hablando hoy.

Moción de confianza

La primera ministra británica, Theresa May, se enfrenta a una moción de confianza a su liderazgo por parte de su propio partido esta tarde, después de que los euroescépticos rebeldes consiguieran suficientes partidarios para la votación. En un discurso en Downing Street esta mañana, prometió “impugnar la votación con todo lo que puedo dar". Los inversores piensan que ganará, pero un estrecho margen de victoria debilitaría aún más el control de May en el poder. El nuevo drama político no calmará las preocupaciones de los líderes europeos que se sienten cada vez más frustrados con el caos en Londres.

Firme en su postura

El presidente Donald Trump estaba un tanto agresivo en la reunión de ayer con el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, y la líder demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, e insistió en que está dispuesto a un cierre parcial del Gobierno si no se aprueba la financiación total de su muro fronterizo. Debido a los acuerdos presupuestarios anteriores para 2019, cualquier cierre después del 21 de diciembre solo afectaría a algunos departamentos y agencias.

Negociaciones comerciales

Las conversaciones comerciales entre China y Estados Unidos parecían una negociación de rehenes cuando Trump dijo que "intervendría" en los esfuerzos de Estados Unidos para extraditar a la directora de Huawei Technologies Co. Meng Wanzhou, si consideraba que ello ayudaría a lograr un acuerdo comercial. Si bien cargos de Gobierno chinos acogieron con satisfacción los comentarios, éstos podrían contradecir a otros funcionarios de la Casa Blanca que han insistido en que el arresto de Huawei no está relacionado con la disputa comercial entre los países. Aparte de eso, hay grandes esperanzas de un acuerdo duradero con China, que parece estar abierta a una reducción en los aranceles de automóviles, lo que se ve como un gesto positivo para solucionar el enfrentamiento.

Mercados al alza

Anoche, el índice MSCI Asia Pacific subió un 1,6 por ciento, mientras que el índice Topix de Japón cerró con un 2 por ciento más por el optimismo comercial. En Europa, el índice Stoxx 600 ganaba 1,0 por ciento a las 5:45 am hora de Nueva York. Los futuros del S&P 500 se preparaban para un salto en la apertura, el rendimiento del Tesoro a 10 años era del 2,892 por ciento y el oro avanzaba.

También hoy...

Se espera que la inflación general en Estados Unidos muestre un retroceso al 2,2 por ciento en noviembre cuando se publiquen los datos a las 8:30 am, mientras que la inflación subyacente probablemente haya aumentado al 2,2 por ciento. El mercado del petróleo estará atento a la AIE de Estados Unidos, que publica el informe de inventario de petróleo a las 10:30 am. La emisión de bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años por US$24.000 millones está prevista para la 1:00 pm y probablemente no causará mucho revuelo después de la reciente caída en los rendimientos. Se espera que la votación sobre el liderazgo de Theresa May en el Partido Conservador termine antes de las 3:00 pm.