Diputado René Manuel García pide perdón pero justifica agresión a periodista: fui "acosado reiteradamente"

El cuestionado diputado de Renovación Nacional, René Manuel García, rompió su silencio tras su polémica jornada del día martes, donde fue cuestionado por una agresión verbal en contra de parlamentarias opositoras, Andrea Parra y Carmen Hertz y por una agresión física a un periodista.

Lo hizo a través de un comunicado que fue difundido por la cuenta de Twitter de los diputados RN. En el texto, descarta las acusaciones de insultos en contra de las diputadas, por sus expresiones en la comisión investigadora sobre la compra de tierras indígenas por parte del subsecretario Rodrigo Ubilla. "Son falsas y responden a posiciones de antagonismo político", indicó.

En tanto, sobre la patada que le propinó al periodista de radio ADN, aseguró que fue una "inadecuada reacción frente al hostigamiento reiterado de un periodista" y que "rechazo las interpretaciones oportunistas", además de esgrimir que ocurrió luego de ser "interrumpido y acosado reiteradas veces".

"Reconozco la importante y necesaria labor que desarrollan los medios de comunicación y a los profesionales que en ellos laboran y pido sinceramente las disculpas si les he ofendido con mi actuar; lo que no contradice la molestia que provoca el ser interrumpido y acosado reiteradas veces en el trayecto hacia mi oficina por una persona que aproxima a centímetros de mi cara un micrófono mientras camino", puntualizó.

"Lamento profundamente lo ocurrido y asumo que mi ofuscación me hizo reaccionar de manera absolutamente equivocada. No fue mi intención provocar daño ni lesiones, que en los hechos no se verificaron; sino, poner término a una insistente y verdadera persecución de la que fui objeto", sentenció.