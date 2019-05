Incendio en el Frente Amplio: Alberto Mayol denuncia que lo expulsaron pero Boric lo niega

Este fin de semana, el Frente Amplio vivió una pérdida. O, más bien, se confirmó una salida. El otrora dirigente del partido, Alberto Mayol denunció que el partido lo echó tras el quiebre interno del Movimiento Democrático Popular (MDP).

El sociólogo y actual vicedecano de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad de Santiago afirmó que, tras el quiebre del MDP, lo relegaron de la Mesa Nacional; algo que -sostuvo- ya habían intentado ejecutar con antelación.

"De alguna manera, redujeron mi principio de ciudadanía: puedo trabajar, pero carezco de derechos. Esto para mí y todos quienes trabajan conmigo (en el MDP): tenemos derecho a trabajar en los comunales, pero no tenemos derecho político en la mesa nacional", explicó en entrevista con el diario El Mercurio.

Tras el quiebre, Mayol explicó que intentó solucionar esta exclusión. Para eso debía solicitar el reingreso del MDP a la coalición, con documentos y firmas, algo que, según él, hizo. "Mandamos dos veces todos los requisitos cumplidos y nos dijeron que no. Si (lo) solicitamos de nuevo validamos un proceso viciado y gravísimo".

"Es la segunda sanción absurda que recibimos. La primera me denegó el derecho a postular en un pacto al Parlamento y me obligó a ir solo (de candidato a senador). Y en esta ocasión se me sanciona luego de que hago una denuncia, y no es porque sea falsa... Me parece masoquista pedir reingreso. Sería absurdo y legalizaría el abuso y la ignorancia", afirmó.

Para Mayol, la única palabra que puede definir esta decisión del FA es "expulsión", "aunque no es la única; es una combinación de degradación de derechos, excomunión, exilio institucional, en fin... Me echaron del Frente Amplio. Fuimos expulsados, tal como se intentó hace dos años".

Sin embargo, desde el partido rechazaron estas declaraciones de Mayol. El diputado del Movimiento Autonomista, Gabriel Boric descartó que exista una acción personal y afirmó que se invitó al movimiento a participar. "En ningún caso hubo una situación dirigida en contra Alberto Mayol", comentó.

Para Boric, se hace "demasiado aspaviento en torno a su situación personal" (de Alberto Mayol), cuando era un tema institucional con el movimiento del cual era parte. "Al dividirse (Movimiento Democrático Popular) dejó de cumplir los requisitos que tenían los movimientos que conforman el Frente Amplio".