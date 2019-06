Trump aconseja al Reino Unido un "brexit" sin acuerdo

El presidente estadounidense Donald Trump recomendó al Reino Unido abandonar la Unión Europea sin acuerdo si no obtiene satisfacción a sus demandas y no pagar la factura del divorcio. "Si no consiguen lo que quieren, me iría", dijo Trump en declaraciones al diario británico Sunday Times.

"Si no consigues el trato que quieres, si no obtienes un trato justo, entonces te marchas", insistió Trump, que el lunes inicia una visita oficial de tres días al Reino Unido. "En su lugar, no pagaría 50.000 millones de dólares", agregó en referencia a lo que el Reino Unido tendría que pagar por el presupuesto plurianual europeo en curso (2014-2020).

"Me gusta mucho Nigel"

Por otra parte, Trump consideró que el Gobierno británico había cometido un "error" al no integrar en las negociaciones con la Unión Europea a Nigel Farage, líder del Partido del Brexit, que ganó las elecciones europeas.

"Me gusta mucho Nigel. Tiene mucho para dar", dijo el presidente estadounidense, que el sábado declaró que el exministro de Exteriores Boris Johnson sería un "excelente" sucesor de Theresa May al frente del gobierno británico. Para la sucesión de May hay actualmente trece candidatos.