"La gente no huye de sus hogares porque quiere, la gente huye de sus hogares porque siente que tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque no tienen trabajo, porque están amenazados por las pandillas, porque no tienen cosas básicas como agua, educación, salud".

Con estas palabras, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, responsabilizó a su propio país por la muerte de un padre y su hija que se ahogaron la semana pasada cuando intentaron cruzar el Río Bravo para llegar a Estados Unidos desde la frontera con México.

La foto de Óscar Martínez y su hija Angie Valeria Martínez Ávalos, de apenas 23 meses de edad yaciendo abrazados boca abajo en la rivera del río causó indignación en todo el mundo y reinició el debate sobre la inmigración ilegal y las duras políticas migratorias del presidente estadounidense Donald Trump

En conversación con la BBC, Bukele -quien asumió el cargo hace un mes- afirmó que su gobierno tenía que resolver los problemas que obligaban a la gente a abandonar el país.