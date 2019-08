No avisó ni se excusó: presidenta de la comisión que investiga el "Desastre de Rancagua" lamenta inasistencia de senador Letelier

Para este lunes, la Comisión Investigadora del "Desastre de Rancagua" esperaba para la asistencia, entre otros, del senador Juan Pablo Letelier (PS), quien fue invitado a partir de la solicitud del diputado Issa Kort (UDI) y por lo señalado en el propio informe de la ministra Rosa María Maggi,. Lamentablemente para los integrantes de la comisión, el parlamentario no asistió ni envió las excusas pertinentes.

Al respecto, la presidenta de la instancia, diputada Alejandra Sepúlveda (FREVS), lamentó la situación señalando que “incluso se vulnera la institucionalidad del parlamento de la cual él también es parte”.

“Como presidenta de esta comisión, lamento mucho que el senador ni siquiera se haya excusado, pues aquí hay una institucionalidad y él es parte de ella, y no se respetó. Esto es una Comisión Investigadora y que él no haya asistido, ni siquiera entregando las excusas por escrito como corresponde, ni tampoco respondiendo el cuestionario enviado con preguntas que eran muy pertinentes, y que él tenía la posibilidad de responder por escrito, y en definitiva no utilizó ninguna de las 2 posibilidades, me parece que habla muy mal”, agregó.

Letelier no fue el único invitado que no llegó a la citación. Tampoco llegaron otros, ligados a la organización de trabajadores del Poder Judicial. En ese sentido, Sepúlveda indico que a su juicio “hay una suerte de temor en este momento entre los funcionarios del Poder Judicial, de no entregar información, de no involucrarse”.

“Sin embargo, a mí me parece absolutamente curioso que nadie, ningún estamento, ni de los Jueces ni tampoco de los funcionarios, ni los empleados del Poder Judicial, hayan visto alguna luz amarilla siquiera de las irregularidades que existían en la Corte de Apelaciones de Rancagua. Recordar que sólo fueron escuchas telefónicas, las que dieron origen a esta investigación, entonces si no hubiese existido eso, hoy día no tendríamos a los Jueces con las complicaciones que hoy existen y que hado origen a la remoción de sus cargos”, sentenció.