Abogado de ministra Cubillos compara la acusación constitucional con "una pena de muerte"

Para defenderse de la acusación constitucional presentada justo hace una semana e ingresada en sala este martes, la ministra de Educación Marcela Cubillos eligió al abogado Francisco Cox, con quien se reunió durante este miércoles en la mañana.

La tarea de Cox no es sencilla: impedir que Cubillos tenga el mismo destino que sus antecesores Yasna Provoste y Harald Beyer, quienes fueron destituidos a través de esta herramienta. Aunque, según el abogado, la acusación carece de fundamentos.

"No me gustaría anticipar los argumentos de defensa, pero le puedo decir que me parece que se está forzando la institución de la acusación constitucional, porque no se dan los presupuestos de infracción a la ley y a la Constitución, ni tampoco la no ejecución de la ley. Y la razón por la que acepto es que, pese a que no comparto la visión política de la ministra ni de este gobierno, me parece que las instituciones se tienen que cuidar y que la acusación constitucional tiene que ser la herramienta última, la más extrema. La sanción tiene que ser proporcional, porque acá la sanción puede ser la destitución", indicó el abogado en entrevista con el diario La Tercera.

Después agregó: "En mi opinión y según los antecedentes que he visto, no hay ninguno. Por eso me parece tan importante asumir la defensa, porque cuando en un Estado de Derecho las instituciones se fuerzan, dejando al margen las razones por las cuales existen, entonces se empiezan a destruir. Y cuando se empiezan a destruir las instituciones, los países empiezan a fracasar".

Esa posición fue ahondada hoy, en entrevista con radio Infinita. Allí indicó que esta medida constituye “un juicio” y como tal tiene “estándares legales”.

“Yo tengo, por lo tanto, una esperanza genuina de que se analice en su mérito”, sostuvo.

Para el abogado, la acción “es lo equivalente a una pena de muerte en un tema penal”.

“Cuando tú destituyes a alguien de su cargo es la sanción más extrema. Y por lo tanto, la infracción que se le atribuye a esa sanción, tiene que ser de una significación tal que amerite esa sanción. De lo contrario, se triavializa”, sentenció.