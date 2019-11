Sin Maduro: Argentina busca apoyo en México para impulsar eje progresista en América Latina

El presidente electo de Argentina, Alberto Fernández se reunirá este lunes con su par mexicano, Andrés Manuel López Obrador para convencerlo de que se una a su gran proyecto: impulsar un eje progresista para América Latina, con la que buscará el fortalecimiento de la izquierda en la región.

Fernández confía en que López Obrador se sume también al Grupo de Puebla, un centro de reciente creación en el que participan una treintena de políticos y que el presidente electo argentino ha contribuido a dar forma. El artífice es el excandidato presidencial chileno Marco Enríquez-Ominami, muy cercano a Fernández.

La idea del Grupo de Puebla es ser una alternativa "progresista" al eje del Pacífico, el que está aliado con Estados Unidos.

El primer contratiempo que tendrá Fernández con AMLO es que precisamente, la política exterior no es una prioridad para el presidente mexicano, quien no ha salido del país en más de dos años, rechazando incluso acudir a la cumbre del G-20 o a la Asamblea General de la ONU.

“Una parte de la solución es la integración regional y por eso es importante el vínculo con México, que México mire a la región y no solo a sus socios del norte. Debemos buscar un mayor acercamiento. Hay predisposición y hay posibilidades de avanzar en la integración”, dice Jorge Taiana, excanciller de Cristina Fernández de Kirchner e integrante del grupo, en declaraciones recogidas por el diario El País.

El problema es Venezuela. Los argentinos del Grupo de Puebla consideran que el Grupo de Lima sigue a Estados Unidos en su política de aislamiento de Venezuela, “una política que el peronismo no considera exitosa”. Ellos no van por esa senda: “Aspiro a la unión de toda la región para que, de esa forma, se encuentre la paz. Quedó claro que un Gobierno paralelo no llegó a ningún puerto. Ayudar o asistir no es lo mismo que intervenir. Y por ello, esperamos que los diálogos de la oposición y el Gobierno, fructifiquen. Nadie puede restarse a una salida dialogada”, planteó ME-O.

En ese sentido, Fernández pretende emular la posición de AMLO en Venezuela, es decir, defender la no injerencia externa, pero tampoco descarta convertirse en un actor decisivo en la búsqueda de una salida.