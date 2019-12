Burgos se defiende de criticas desde la oposición por asesorar a Piñera para acusación constitucional

Las reacciones no se hicieron esperar luego de que un reportaje del diario La Tercera revelara que el exministro del Interior de Michelle Bachelet, Jorge Burgos, era quien encabezaba la lista de los abogados detrás de la defensa de Piñera en el marco de la acusación constitucional, y que asesoró al jefe de Gobierno junto con: la ex presidenta del CDE Clara Szczaranski; el ex fiscal nacional Guillermo Piedrabuena; el ex ministro del Tribunal Constitucional José Luis Cea, y los abogados constitucionalistas Manuel Núñez Poblete y Sebastián Soto.

Las críticas vinieron -principalmente- desde la oposición, y más específicamente, desde un grupo de diputados que firmó el libelo contra Piñera. “No me extraña que Burgos defienda las violaciones a los derechos humanos de Piñera, ya que hace un tiempo que cruzó hacia la vereda de los poderosos. Como ministro de Bachelet, incidió para resguardar los intereses de los más ricos; siempre derechizó a la Nueva Mayoría”, señaló el diputado del Partido Comunista, Daniel Núñez según consigna La Tercera.

A sus palabras se sumó el diputado PS, Jaime Naranjo, quien aseguró que “uno esperaría -pero la gente es libre de hacer lo que estime conveniente- que cuando se ve claramente, y Jorge lo es, una persona que estuvo comprometida con los derechos humanos en la época de la dictadura, que aparezca defendiendo a una persona que claramente a través de su gobierno ha impulsado una política represiva con graves y generalizadas violaciones a los DDHH, uno esperaría consecuencia”.

Hoy, Burgos respondió a los emplazamientos en su contra y dijo al mismo medio que “en su derecho están (de cuestionar). Yo di mi opinión públicamente y en la reunión privada a la que fui invitado. Supongo que en el ‘Nuevo Chile’ es posible tener opiniones divergentes".

Cabe mencionar que el libelo contra el Presidente fue presentado el pasado 19 de noviembre con el apoyo de parlamentarios del PC, el FA, el PS y el PPD. En este se acusa al Mandatario de vulnerar los Derechos Humanos de la ciudadanía durante las manifestaciones que comenzaron el 18 de octubre en el país.