Chile visitará a Uruguay en duro debut de cara a las Clasificatorias para Catar 2022

Este martes se definió el calendario de las Clasificatorias Suramericanas para la Copa del Mundo Catar 2022, instancia en la que Chile tendrá un duro debut al medirse ante Uruguay en calidad de visitante.

La primera fecha se jugará el próximo 26 de marzo de 2020. El 31 de ese mes, La Roja jugará en casa ante Colombia.

Las Clasificatorias Suramericanas son consideradas la competición más difícil de cara a la Copa del Mundo, al tener que enfrentar a rivales como Brasil, Argentina y Uruguay. El torneo consta de 18 fechas que se jugarán entre 2020 y 2021, otorgando 4,5 cupos para la máxima cita mundialista (4 pases directos y un repechaje).

A continuación, revisa el calendario completo de Chile:

2020

Uruguay vs Chile, 26 de marzo 2020

Chile vs Colombia, 31 de marzo 2020

Chile vs Perú, 3 de septiembre 2020

Venezuela vs Chile, 8 de septiembre 2020

Chile vs Paraguay, 8 de octubre 2020

Ecuador vs Chile, 13 de octubre 2020

Argentina vs Chile, 12 de noviembre 2020

Chile vs Bolivia, 17 de noviembre

2021

Chile vs Brasil, 25 de marzo 2021

Colombia vs Chile, 30 de marzo 2021

Perú vs Chile, 3 de junio 2021

Chile vs Venezuela, 8 de junio 2021

Paraguay vs Chile, 2 de septiembre 2021

Chile vs Ecuador, 7 de septiembre 2021

Chile vs Argentina, 7 de octubre

Bolivia vs Chile, 12 de octubre

Brasil vs Chile, 11 de noviembre

Chile vs Uruguay, 16 de noviembre