Una impactante acusación remeció a la misión de paz de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Haití, ya que, según los medios extranjeros, militares de diversas nacionalidades (entre los que también habían chilenos) abusaron y embarazaron a cientos de mujeres y niñas. Luego de esto, los diputados de oposición, Karol Cariola (PC) y Jorge Brito (RD) le exigieron al Ejército de Chile que se pronuncie con respecto a esta situación.

"Espero el comunicado del Ejército de Chile condenando los hechos, procesando a los responsables y apartándolos de la institución", expresó Cariola a través de Twitter.

"Espero del gobierno reparación y compromiso de justicia con las víctimas", agregó la parlamentaria.

Por su parte, el diputado frenteamplista Jorge Brito, también se refirió a esta investigación por medio de sus redes sociales.

"Chile estuvo 13 años en “Misión de Paz” en Haití, con más de 12 mil efectivos del Ejército, la Armada, FACh, Carabineros y PDI. Tenemos la OBLIGACIÓN de investigar y hacer justicia ante estas graves denuncias. Si queremos buenas instituciones partamos por sanearlas", sostuvo el legislador.

El reporte fue expuesto por The New York Times y The Washington Post, medios que se basaron en un estudio realizado por el portal académico The Conversation.

La investigación señala que “en el verano de 2017, nuestro equipo de investigación entrevistó a aproximadamente 2.500 haitianos sobre las experiencias de mujeres y niñas locales que viven en comunidades que albergan operaciones de apoyo a la paz. De ellos, 265 contaron historias que presentaban niños engendrados por personal de la ONU”.

En el estudio no se especifica el número exacto de mujeres embarazadas, debido a que se asegura que no se han podido realizar pruebas de ADN ante la negativa de la ONU.

La misión chilena en Haití se sitúa en el cuarto lugar de militares que incurrieron en esta práctica, según indica el informe.

“Las narraciones revelan cómo las niñas de apenas 11 años fueron abusadas sexualmente e impregnadas por las fuerzas de paz y luego, como dijo un hombre, ‘quedaron en la miseria’ para criar a sus hijos solos, a menudo porque los padres son repatriados una vez que se conoce el embarazo”, se señala en la indagación.

También se revela que existen testimonios que evidencian que los militares ofrecían a las mujeres comida o dinero a cambio de sexo y también se reportan casos de abusos contra hombres y niños por parte de la misión.