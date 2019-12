Nada claro: Guevara y Carabineros evitan confirmar si habrá “copamiento preventivo” en Plaza Italia para el Año Nuevo

En una pauta de prensa, la Intendencia Metropolitana y Carabineros informaron el plan de seguridad para esta jornada de Año Nuevo, sin aclarar si habrá “copamiento preventivo” en Plaza Italia esta noche para impedir la presencia de los manifestantes que esperan recibir el 2020 en el sector que se ha convertido en el epicentro de las protestas del estallido social.

Versiones de prensa indicaban que Carabineros dispondría un fuerte contingente policial en la zona, sin embargo el jefe de zona, general Mauricio Rodríguez evitó confirmar si habrá un despliegue de 1.200 uniformados, como se había informado previamente.

Por su parte, el intendente endosó la responsabilidad en materia de seguridad a Carabineros, y solo sostuvo que las personas podrán manifestarse en Plaza Italia “con responsabilidad, sin consumo de alcohol y sin uso de fuegos artificiales”.

Acusación constitucional

En la oportunidad, Guevara fue consultado por la acusación constitucional que interpondrá la oposición en su contra el próximo jueves en la Cámara de Diputados, con firmas desde la Democracia Cristiana hasta el Frente Amplio, por infringir el derecho a la reunión y la libertad de expresión.

Según la autoridad regional, las acusaciones constitucionales tanto el Parlamento como el Ejecutivo destinan un tiempo que debiera estar dedicado a “mejorar la calidad de los vecinos”.

“Una vez que se presente, si eso ocurre, la vamos a estudiar con humildad, vamos a presentar nuestros descargos, pero hay que insistir en entregar buena información, se ha dicho que habría decretos, resoluciones o instructivos del intendente respecto del actuar de Carabineros pero nada de eso es correcto”, dijo.

Inasistencia a audiencia

Asimismo, Guevara fue consultado por su inasistencia a la audiencia convocada por el juez Daniel Urrutia esta mañana en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago.

Tal como lo señaló más temprano la Intendencia, Guevara insistió en que “no fui notificado”: “No tiene nada que ver la Intendencia en ese proceso (…) es curioso que se trate de involucrar al Intendente con la labor de Carabineros”.

“Las personas se han podido reunir siempre en el sector. El poder reunirse, no hay problema y no ha habido ningún problema. Distinto es reunirse para construir barricadas, destruir mobiliario, semáforos, eso es otra cosa (…) las manifestaciones que no interrumpen el tránsito, que son pacíficas, tienen un tratamiento diverso”, añadió.