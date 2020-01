Piñera tras su debacle en la CEP: “Entiendo que los chilenos no estén contentos y yo tampoco estoy contento”

Al finalizar una declaración conjunta junto a la Mandataria de Estonia, Kersti Kaljulaid, quien se encuentra de visita en Chile, el Presidente Sebastián Piñera fue consultado por los demoledores resultados de la encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) que revelaron un 6% de aprobación, el mínimo histórico de un Mandatario en este sondeo, junto a un rechazo de 82%

"Todos los chilenos conocemos lo que hemos vivido en los últimos 90 días, y yo entiendo que los chilenos no estén contentos con lo que ha pasado, yo tampoco estoy contento", dijo el Mandatario.

Según el Presidente, “hemos escuchado con mucha atención y con mucha humildad la voz de la gente, a través de giras por el país, reuniones y también viendo los estudios de opinión. Lo que yo le quiero decir a los chilenos es que estamos 100% comprometidos con las prioridades de los chilenos, las prioridades de los chilenos son las prioridades de nuestro Gobierno”.

En tal sentido, comentó que el Ejecutivo está abocado a sacar adelante iniciativas para dar las respuestas que exige la ciudadanía. “Por lo tanto, todo lo que los chilenos nos dicen nosotros lo escuchamos con atención y no solamente lo escuchamos, nos ponemos manos a la obra para ayudar a los chilenos a resolver sus muchos problemas, ayudarlos a aprovechar sus muchas capacidades y también ayudarlos a cumplir sus sueños, eso es lo que me motiva todos los días y no las encuestas", indicó

En ese contexto, pidió a los parlamentarios que apoyen la reforma previsional presentada anoche en cadena nacional, y "podamos avanzar rápido, porque nuestra intención es que las nuevas pensiones mejoradas, aumentadas, se empiecen a pagar en marzo o a más tardar en el mes de abril de este año y para eso el Congreso tiene que hacer su trabajo”.