Extradición de Carlos Cardoen entra en su recta final: defensa dice que solicitud de EE.UU. es "una grave vulneración a garantías"

El empresario chileno Carlos Cardoen vive la recta final del proceso de extradición solicitado por Estados Unidos por ocho cargos en su contra, que involucran el tráfico de armas y el delito de conspiración.

Sobre esta solicitud, la abogada de Carlos Cardoen, Joanna Heskia dijo que la petición es "una grave vulneración a sus garantías".

EE.UU. pide una pena de 35 años de presidio y multas que superan los 600 mil dólares. Sin embargo, el informe de la fiscal judicial de la Corte Suprema, Lya Cabello, desestimó los ocho cargos y recomendó al ministro que sustancia el proceso, Carlos Aránguiz, rechazar la solicitud. Esto lo deberá decidir en los próximos días.

"Nos parece que el informe evacuado por la señora fiscal judicial se hace cargo de manera completa y exhaustiva de todo lo sucedido en el proceso, incluyendo las pruebas periciales acompañadas, concluyendo en definitiva que la extradición no debiese prosperar tanto porque no existe tratado internacional que lo permita, como por no darse los presupuestos de doble incriminación necesarios en base a los principios generales del derecho internacional, y, además, por encontrarse los hechos totalmente prescritos", dijo la abogada de Cardoen en sus descargos a la persecutora, según el diario El Mercurio.

Estados Unidos asegura que el circonio, el que vendía Cardoen, era usado para la fabricación de bombas de racimo por Irak. Sin embargo, la abogada de Cardoen asegura que el circonio "indiscutiblemente" no es un explosivo, sino que "un metal inerte que puede ser utilizado para la fabricación de elementos bélicos".

"En ese sentido, no le es aplicable la definición anterior, ya que si bien es cierto que el circonio reacciona químicamente con una gran generación de calor, no lo hace en el tiempo breve necesario para ser considerado explosivo, y tampoco detona como lo hace un explosivo", agregó Heskia en su presentación a la fiscal Cabello.

Finalmente la abogada dice coincidir con la fiscal Cabello en una cosa: que las imputaciones están prescritas. Estados Unidos, en cambio, dice que no lo están porque, en ese caso, habría operado la suspensión.