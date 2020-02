Mon Laferte responde a Carabineros en medio de su show en Viña del Mar: "¿Es un delito expresar una opinión?"

Era uno de los espectáculos más esperados del Festival de Viña del Mar. El show de Mon Laferte abordó el "estallido social", del que ha sido parte importante, además de las consecuencias que ha vivido, sobretodo por criticar a Carabineros.

En concreto, cuando en una entrevista en el extranjero responsabilizó a Carabineros de la quema del Metro de Santiago durante el inicio del estallido social. Debido a estas declaraciones, la institución solicitó a Fiscalía que cite a la artista a declarar, además de no descartar acciones legales.

En el escenario de la Quinta Vergara, Mon Laferte dijo que “Carabineros quiso citarme a declarar porque yo había cometido un delito… Yo pensé que era una broma”.



Crédito: @Medicentigre

“¿Es un delito expresar una opinión?… Yo he pensado muchas cosas y la gente me ha dado muchos consejos, la gente buena, y la gente menos buena (también)”, agregó.

“Mucha gente apareció, y yo decía: ‘pero si yo sólo di una entrevista’, y dije una cuestión, una expresión como cualquier persona… He estado muy nerviosa desde entonces, como asustada, pero también me he sentido súper valiente”, explicó, ante el aplauso del público.

“Me han dicho que tengo que decir algo (en el Festival de Viña), pero yo soy una cantante no más que da su opinión como cualquier persona”, dijo, recordando sus orígenes en la población Gómez Carreño, de Viña del Mar.

“Es tan difícil quedarse callada…Es que no toda la gente sabe lo que es cargarse de hambre de verdad.. Me lo tomé tan en serio para no fallarle a mi familia, a mi pobla, a mi gente”, contó.

"Yo no sabía que hacer, tenía mucho miedo... y mucha gente me decía cancela, no se puede hacer una fiesta en medio de las injusticias sociales, de las violaciones a los DDHH, en medio del estallido...", lanzó.

“Si me tienen que llevar presa por lo que pienso, llévenme presa”, finalizó.