Con votación dividida de la oposición, Senado aprueba informe de la Comisión Mixta que aplaza la Cuenta Pública para el 31 de julio

Este lunes, la sala del Senado aprobó el informe de la Comisión Mixta que se encargó de solucionar las diferencias del proyecto que permite al Congreso funcionar de forma telemática y que, además, permitirá que la Cuenta Pública del Presidente Sebastián Piñera se realice el 31 de julio.

El reporte fue visado por 32 votos a favor y siete en contra: Jorge Pizarro (DC), Felipe Harboe (PPD), Francisco Huenchumilla (DC), Ricardo Lagos (PPD), Juan Pablo Letelier (PS), Carlos Montes (PS) y Yasna Provoste (DC). También tuvo tres abstenciones: Isabel Allende (PS), Juan Ignacio Latorre (RD) y Alejandro Guillier (IND).

En la mañana, la comisión acordó completamente que el Congreso funcione de vía telemática. No fue tan sencillo para definir la fecha de la Cuenta Pública, ya que había un empate entre las dos opciones, ya que habían parlamentarios -tanto de oficialismo como de oposición- que no estaban por modificar la fecha del discurso del Mandatario.

El debate respecto a aprobar el informe y el cambio de fecha de la Cuenta Pública estuvo marcada por una disputa entre el senador Francisco Huenchumilla (DC) y la presidenta del Senado, Adriana Muñoz (PPD).

Huenchumilla indicó que “estoy francamente impresionado por este debate, porque entiendo la actitud de los senadores de Chile Vamos, ellos tienen que estar con su Presidente. Lo que no logro entender es la actitud de la oposición. Que se muestra dividida, que fue incapaz de consensuar una respuesta común, frente a un hecho político".

"Al escuchar a algunos senadores de oposición, no logro entender sus argumentos. Francamente. Porque si me dieran argumentos, y los he escuchado tranquilamente, diría ‘que interesante los argumentos’, pero no he visto ningún argumento de peso para que piense qué hay detrás de esto. Hoy cuando tenemos las crisis más grandes que ha vivido Chile en los dos últimos años el Presidente dice que no está en condiciones de dar una cuenta ahora y hay senadores de la oposición que el argumento es que le demos más tiempo, que se dedique a la pandemia", agregó.

Muñoz respondió de inmediato estas críticas de Huenchumilla, quien aseguró que su intervención era “bastante poco cordial con quienes pensamos distinto a usted dentro de la misma coalición”.

La presidenta del Senado, quien estaba a favor de mover la fecha original, preguntó sobre "la suspicacia de que queremos esconder, ¿qué queremos esconder, senador Huenchumilla? ¿Queremos proteger que el Presidente no de una cuenta hoy porque no tiene que decir o lo que dirá es conflictivo? (...) Personalmente le preguntó, ¿qué escondo yo para que el Presidente de la cuenta un mes después?".