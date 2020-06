Francia desmiente que Guaidó esté refugiado en su embajada en Caracas

Francia desmintió este viernes que el líder opositor venezolano Juan Guaidó, reconocido como presidente interino del país por casi 60 naciones, se encuentre refugiado en la embajada francesa en Caracas, como lo afirmó el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza.

"El señor Juan Guaidó no está en la residencia de Francia en Caracas. Lo hemos confirmado varias veces a las autoridades venezolanas", indicó la portavoz del ministerio francés de Relaciones Exteriores, Agnès von der Mühll.

"Todos los esfuerzos deben centrarse ahora en encontrar una solución política a la crisis política venezolana", añadió la vocera, que llamó a que se celebren "elecciones libres" y "transparentes" para "poner fin al sufrimiento del pueblo venezolano".

Nicolás Maduro insinuó el lunes que Guaidó estaba "escondido en una embajada", aunque lo hizo sin mencionarlo expresamente, en un señalamiento que negó de inmediato el dirigente opositor.

"El dictador debe estar consumiendo lo que trafica y por lo cual pesan 15.000.000 de dólares en recompensa por él", escribió el presidente de la Asamblea Nacional poco después en Twitter y aseguró estar "donde siempre, con la gente".

Este jueves, Arreaza reiteró la acusación de Maduro y afirmó que Guaidó se encontraba en la embajada de Francia. "Nosotros no podemos ingresar a una residencia de una embajada de cualquier país, en este caso de España o de Francia, y que la justicia se (los) lleve por la fuerza. No se puede, no se puede", dijo Arreaza en una entrevista.

El funcionario también se refería a Leopoldo López, quien se encuentra en calidad de huésped en la residencia del embajador español en Caracas desde hace más de un año.

Francia figura entre los casi 60 países que, encabezados por Estados Unidos, reconocen a Guaidó como presidente encargado de Venezuela, después de que la Asamblea Nacional declarara "usurpador" a Maduro al acusarlo de haber sido reelegido fraudulentamente.