Cámara de Diputados aprobó pedir urgencia al gobierno para proyecto que permite retiro de fondos de AFP

Por 84 votos a favor, 26 en contra y 31 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de resolución de los diputados de la Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda, Jaime Mulet y Esteban Velásquez, y el independiente René Alinco, que solicita al Presidente de la República Sebastián Piñera que ponga urgencia al proyecto de reforma constitucional que permite el retiro de fondos previsionales y, asimismo, pide al Presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara baja su puesta en tabla en la próxima sesión que celebre.

Al respecto, la jefa de la Bancada FRVS diputada Alejandra Sepúlveda, señaló que “nos alegra la aprobación de este proyecto de resolución a través del cual le pedimos al Presidente de la República pueda patrocinar y darle urgencia a nuestro proyecto de reforma constitucional en relación al retiro de fondos de pensiones de las cuentas de los afiliados y afiliadas, - que se encuentra desde mayo sin movimiento en la Comisión de Constitución -, dada la urgente necesidad de liquidez que hoy requieren las familias chilenas, y que con este proyecto podríamos paliar en parte”.

“La idea es que la máxima autoridad en el uso de sus facultades, entregue la urgencia y el patrocinio, pero además que podamos concluir en la forma como se realicen los retiros. La propuesta es que sean desde 5 salarios mínimos hasta un tope de 150 UF, que son como 4 millones 700 mil pesos, durante 5 meses y solo por una vez en este tiempo de pandemia. Pero al mismo tiempo que el Estado reconozca esta deuda a través de un bono de reconocimiento que se aplica al final, cuando la persona va a jubilar”.

En este sentido, Sepúlveda explicó que “sería como un préstamo del cotizante al Estado, que este devolvería no hoy sino al momento de jubilar de la persona que retiró. Por eso no es excusa decir, por ejemplo por parte de Hacienda, que hoy no hay dinero, pues no es necesario incorporarlo ahora, sino que nuestra propuesta es responsable y esperamos que el Estado se reponga frente a esta pandemia, frente a la utilización de los recursos, y por eso que hemos dicho que al final se entregaría este bono de reconocimiento, incluso a través de un aporte adicional del Pilar Solidario”.

Finalmente la parlamentaria reiteró su llamado a la autoridad, y también al presidente de la Comisión de Constitución, señalando que “ojalá el Presidente de la República lo recoja lo antes posible y ponga urgencia a este proyecto de reforma constitucional, que lo patrocine y que sea ley cuanto antes, porque lo que la familia hoy día necesita es liquidez, recursos para poder pasar esta pandemia. Y al mismo tiempo, la comisión de Constitución, que presidente el diputado Matías Walker (DC), pueda tramitarlo lo antes posible”, concluyó.