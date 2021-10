Director del Registro Civil descarta irregularidades en licitación de carnés y pasaportes y se defiende por querella en su contra: "No aporta antecedente alguno"

El director del Registro Civil, Sergio Mierzejewski Lafferte, respondió a la querella presentada en su contra por presuntamente favorecer a la empresa china Aisino en la millonaria licitación del sistema de identificación (elaboración de cédulas y pasaportes).

“Es una querella que no aporta antecedente alguno, pero estoy absolutamente tranquilo de que el sistema de justicia hará su trabajo y ahí ejerceré mi derecho a defensa, como corresponde”, manifestó, consigna La Tercera.

La acción penal -ya declarada admisible- fue presentada por el exjefe de desarrollo informático del servicio -entre 2007 y 2013-, Bruno Opazo. La querella imputa los delitos de negociación incompatible, tráfico de influencia, violación de secreto y uso de información reservada.

En el Congreso también se generaron reacciones por la polémica licitación. El diputado PS Jaime Naranjo, presidente de la Comisión de Economía, anunció que invitará a la instancia parlamentaria al Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, y al Fiscal Nacional Económico Ricardo Riesco para abordar el tema.

Esta acción se suma al anuncio del mismo parlamentario, quien presentará a la Contraloría un oficio “para que fiscalice todo el proceso de licitación del Registro Civil, porque claramente hay evidencias de que han ocurrido varias irregularidades”.

Frente a los movimientos judiciales y parlamentarios, el director del Registro Civil comentó que “el proceso se llevó siguiendo estrictamente las normas legales que regulan el procedimiento administrativo, por un sistema institucional integrado por diversos profesionales, de manera transparente y objetiva”.

Asimismo, destacó "los considerables beneficios que implica el nuevo modelo de identificación, bajar de US$ 700 millones de dólares a US$ 205 millones de dólares generando un ahorro de casi US$ 500 millones de dólares".

Ello "permitirá rebajar en un 50% el precio de los pasaportes, medida que se suma a la ya implementada cuando se aumentó el plazo de vigencia de 5 a 10 años”, añadió.

Además, relevó que "los datos serán administrados por el Servicio de Registro Civil e Identificación y se gestionará los accesos a ellos, a diferencia de la actual situación en donde los datos son administrados por el proveedor”.

“Damos un salto enorme respecto de lo que existe hoy y nos colocamos al nivel de los mejores estándares de seguridad en el contexto internacional”, concluyó Mierzejewski.