La previa de la AC contra Piñera en el Senado: la minuta de La Moneda, el voto a favor de Huenchumilla y la cautela de Provoste

29 votos. Esa es la “cifra mágica” que requiere en el Senado la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera que se definirá mañana en la Corporación, tras ser aprobada en la Cámara de Diputados.

En la previa, el foco ha estado puesto en los movimientos de La Moneda, que difundió una minuta sobre los “mitos y falsedades” del libelo, y en la figura de la senadora DC Yasna Provoste, la presidenciable de la centroizquierda que apoya la acusación, pero que ha evitado esta vez asumir un rol de cuadrar al sector como sí lo hizo fallidamente con el cuarto retiro.

“No puedo referirme a aquello (...) lo que corresponde es poder realizar un juicio político y votarlo en conciencia”, dijo hoy la senadora DC y candidata presidencial de Nuevo Pacto Social.

Otros de sus colegas ya han sincerado su posición, como lo hizo el senador Francisco Huenchumilla, quien dijo esta mañana en Radio Pauta que “estudié la acusación, la defensa, tengo mi opinión formada y la voy a fundamentar en el momento que me toque. Voy a votar a favor de la acusación".

La oposición cuenta con 24 votos, pero ni siquiera están garantizados todos los respaldos. Y además requiere necesariamente sumar cinco del oficialismo, y todos los cálculos apuntan a que el libelo no podrá superar la valla del Senado, más allá de que algunos en Chile Vamos, como el RN Manuel José Ossandón, se han manifestado disponibles.

El proceso en el Senado contempla una sesión en la mañana que comienza con una relación de la causa, que la hace el secretario del Senado, y luego por 60 minutos los diputados acusadores (Gael Yeomans de CS, el DC Gabriel Silber y el PS Leonardo Soto) que defenderán el texto, Luego, vienen otros 60 minutos para la defensa del Mandatario, una réplica y una dúplica de 45 minutos por cada parte.

Tras un receso, en la tarde vuelven los senadores para que fundamentan su voto hasta por 15 minutos de intervención. “Mañana durante el termino del día -porque esto es hasta total despacho- se sabrá cuál es la decisión del Senado. Sólo como dato: para acusar a un Presidente, se necesitan 29 votos”, dijo esta mañana la presidenta del Senado Ximena Rincón.

“Ojalá fuese unánime en rechazar esta acusación”

Desde el Gobierno, en tanto, el ministro de la Segegob, Jaime Bellolio, apostó tras la aprobación de los diputados que "al Senado le toca otra pega y esa pega es ser jurado, por tanto, lo que debe hacer cada uno de los senadores y senadoras es escuchar los alegatos y en torno a eso tomar una decisión".

En cuanto al resultado, indicó que "nosotros esperamos que no solamente los parlamentarios de Chile Vamos, sino que mucho más allá. Ojalá que fuese unánime en rechazar esta acusación absolutamente infundada, falsa y que pretende manchar las actuales elecciones e impedir que los chilenos puedan tener un traspaso del mando republicano y democrático, como ha sido parte de nuestra tradición democrática en nuestro país".

Por su parte, el titular de la Segpres, Juan José Ossa, comentó que "lo primero que nosotros esperamos es que oiga la acusación y que se oiga la defensa. Nosotros vimos en la Cámara de Diputados un debate muy poco reflexivo, vimos un show, vimos una forma de hacer campañas políticas, vimos parlamentarios que entraban clandestinos con un PCR pendiente. Entonces la verdad es que esperamos del Senado algo distinto"

“Nosotros esperamos que así como los acusadores van a ser oídos, también lo sea la defensa. Nosotros vimos muchos parlamentarios, especialmente de oposición, más bien todos de oposición, durmiendo, mientras se escuchaba la defensa del Presidente, sin embargo, a la hora de hacer un show, estuvieron siempre despiertos", indicó tras participar de una actividad relacionada a las elecciones del domingo.

La minuta de La Moneda

En paralelo, el Gobierno envió una minuta a los senadores oficialistas con los “mitos y falsedades” en siete puntos.

Entre otros, señalan que “la familia del presidente no fue quien vendió el proyecto minero Dominga al grupo Délano“, y que “la venta de una parte de la propiedad de la empresa dueña de minera Dominga en las Islas Vírgenes no implicó evasión ni elusión de impuestos”.

Asimismo, insisten en que se trata de “una maniobra electoral”, y que la no firma del Acuerdo de Escazú nada tiene que ver con este tema, como sostiene el libelo. “Existen razones plausibles para no firmarlo, como han hechos varios países de la región. No es efectivo que la firma del tratado hubiese impedido el proyecto Dominga”, señala el documento.