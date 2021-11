Con apariciones de Jorge González y Pepe Mujica cerró el último día de la franja electoral

Hoy cerró oficialmente la franja electoral televisiva, la última antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 21 de noviembre.

El espacio televisivo comenzó con la candidata Yasna Provoste (Nuevo Pacto Social), quien en una puesta en escena presidencial, brindó un discurso muy al estilo Michelle Bachelet. Recordó el estallido social: "Hace dos años Chile estalló, dijo basta de abusos. Siento la obligación de responder a ese clamor". También se refirió a su contendor, José Antonio Kast (Frente Social Cristiano) y lo criticó por su intención de eliminar el Ministerio de la Mujer.

Le siguió Eduardo Artés (Unión Patriótica), quien puso una imagen del líder de Los Prisioneros, Jorge González, confesando que votará por él.

Luego fue el turno, José Antonio Kast, quien uso una puesta en escena más íntima, brindando un discurso a sus seguidores, en el que puso énfasis en temas de seguridad y recuperar la libertad.

En tanto, Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) imaginó a un Chile con Kast como presidente: "Imagínate que es el año 1988 y decides no ir a votar, que la ciudad amanece sin una sola bandera con arcoíris y que el que tú ya sabes se queda otros ocho años más".

También apareció en la franja el ex presidente de Uruguay, Pepe Mujica: "Cultiven la esperanza, no el odio y el fanatismo", dijo el ex mandatario.

Después fue el turno de Sebastián Sichel (Chile Podemos +), quien entró con un mensaje conciliador enfocado en la unión: "Hay que votar porque no da lo mismo a quien elegimos", dijo.

En tanto, Franco Parisi (Partido de la Gente) puso el énfasis en la eliminación de la renta de los ex presidentes, mientras que Marco Enríquez-Ominami -quien cerró el último día de franja- criticó a Boric, Kast y Provoste.