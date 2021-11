Destacado artista visual, Óscar Muñoz : «La pulsión primitiva del hombre es dejar huellas que lo transciendan en el tiempo»

El destacado artista visual colombiano Óscar Muñoz es uno de los invitados en la Bienal de Arte contemporáneo de Antofagasta (SACO), en su visita en la Segunda Región presentará La línea del destino, una exhibición retrospectiva que está conformada por proyecciones de video y ejercicios de disolución.

“Mi trabajo que tiene mucho de un proceso manual, técnico y de una relación con los materiales de los que yo he aprendido mucho. Han sido pequeños cambios y procesos en los que he ido entendiendo cosas que podrían servirme para el trabajo, no tanto para obtener respuesta sino para abrirme a posibilidades, dudas y especulaciones acerca de la relación de esas cosas y de relaciones con las vida cotidiana y el hombre como ser político en la sociedad”, comentó el artista en esta entrevista con El Mostrador.

"Línea del destino"

La exhibición se realizará en una sala completamente oscura que se convierte en una especie de cuarto de revelado ficticio que muestra la intimidad del trabajo de Muñoz. Narciso, Biografías, Sedimentaciones y Línea del destino son las cuatro obras que componen la muestra que recuerda lo efímero y frágil de la condición humana.

Tal como lo describe Muñoz sus obras nacen desde dudas personales pero que abordan problemáticas universales propias del humano: "La pulsión primitiva del hombre de dejar una huella que lo transciendn en el tiempo y para eso el hombre ha desarrollado una cantidad de herramientas y de máquinas con los que, digamos, desde del cincel o desde una piedra puntuda sobre un muro, puede hacer una inscripción hasta una sofisticada cámara de video donde se hace una grabación. Todo eso ha sido un proceso del hombre por retener imágenes, ideas que trasciendan su permanencia, el cambio del hombre constantemente", expresó.

Además añadió que "[Los temas universales] tienen unas implicaciones tanto en el subconsciente de cada uno como en la historia de un lugar. No se qué conexiones pueden existir o qué relaciones se pueden crear en un espectador de aquí pero si sabemos que hay unos temas que todos los seres humanos compartimos como la relación con el agua, con el tiempo, con el pasado, con el sentido de la perdida, el sentido del vacío es algo que todos lo compartimos y creo que los animales también".

La memoria y el olvido

Otro punto relevante que aborda Muñoz en sus trabajos es la memoria. La idea del recuerdo y la valoración de lo que existió como algo permanente, algo que queda. La dualidad inherente, las fuerzas opuestas de la naturaleza plasmadas a través de la representación. Cuatro obras en loop que hablan de ir y venir, de nacer y morir mil veces, y que establecieron al artista como uno de los más destacados de su país por sobre el centralismo político y los estigmas.

“El sentido profundo que tiene la fotografía de una persona sobre todo si persona no está, es decir desaparece y solamente queda una huella de un momento de esa persona que existió con unas particularidades que las hacen diferentes de cualquier persona y mirarla es un poquito como revisitarla”, sostuvo el artista.

