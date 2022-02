Ingreso de cerca de mil iniciativas de normas en la Convención genera incertidumbre por el tiempo para sus discusiones

El 1 de febrero concluyó la recepción de propuestas de iniciativas para la Convención Constituyente, el cual llegó a cerca de mil. Esto ha generado preocupación al interior del organismo debido al plazo que hay para la discusión de estas, abriéndose el debate si se debe extender el plazo para la entrega definitiva de la nueva Carta Magna y su posterior plebiscito de salida.

250 iniciativas indígenas, 78 iniciativas populares, y más de 500 provenientes de los convencionales, son parte de las propuestas ingresadas, donde no se cuentan las 500 modificaciones al texto sistematizado en general.

Todo esto se debe analizar durante los meses de febrero, marzo y abril, donde en este último se debe constituir la Comisión de Armonización, el cual tiene como misión trabajar con el texto ya terminado.

Ante esto, retornó la incógnita si se debe postergar los plazos para que exista un mayor tiempo para abordar estos asuntos. Esta situación ha sido comentada en todos los sectores.

Por ejemplo el Colectivo Socialista piensa establecer una postura respecto a esto, sin embargo el constituyente Pedro Muñoz sostuvo que "estamos haciendo un trabajo, hay grados importantes de avance, pero eso se puede ver perjudicado por los tiempos restrictivos que tenemos (...) la Convención y la mesa directiva deben dar una discusión para solicitar más plazo, creo que tres meses es un plazo razonable, adicional a los 12 meses que ya tenemos por norma constitucional".

De igual forma también hay optimismo en que se puedan cumplir con los plazos. Ante esto, el coordinador de la Comisión de Forma de Estado, Adolfo Millabur (mapuche), manifestó que "estamos haciendo todo lo necesario, estamos trabajando hasta las 10 de la noche (...) tengo la convicción de que vamos a llegar, de otra manera no podríamos cumplir con el compromiso que hicimos con el país. En el colectivo en el que participo nadie está discutiendo la posibilidad del aumento de plazo, todos queremos llegar al 4 de julio".

El constituyente de la UDI, Rodrigo Álvarez, también es de la idea de cumplir con los plazos, indicando que "esto nos debe hacer reflexionar si ocupamos bien el tiempo los primeros seis meses. La decisión que tenemos como Chile Vamos es avanzar y trabajar pensando que esto tiene que estar listo el 4 de julio, que es lo que los chilenos nos pidieron".

Por otra parte, el convencional PC Marcos Barraza, le bajó un poco el perfil a este asunto, puntualizando que se está adelantando esta discusión. "La prórroga no puede ser resultado de especulación e intuición: tiene que ser resultado de evidencias de limitantes para efectos de cumplir con el cronograma y los plazos establecidos. Una conversación seria respecto de si debería o no prorrogarse, que en mi opinión no debería, tendría que ser en marzo, porque es un momento en el que nos permitiría ir viendo el cumplimiento del cronograma", comentó.