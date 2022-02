Camioneros mantienen bloqueos de rutas en Iquique y Antofagasta pese a que gremio y gobernador valoraron Estado de Excepción

Luego de largas horas de negociación entre 17 dirigentes de gremios de camioneros y el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, la tarde del sábado se anunciaron una serie de medidas para deponer el paro de los transportistas por la muerte de Bayron Castillo.

Frente a ello, el gobernador regional, Ricardo Díaz, valoró los anuncios, que incorporan la declaración de estado de excepción en cuatro provincias del norte, pero mantuvo suspicacia frente a la implementación de otras acciones.

El jefe regional señaló que “valoramos el fin del paro puesto que nos preocupaba. Ya se estaba produciendo escasez de alimentos y de combustible. Valoro la disposición del gremio de camioneros a discutir, plantear soluciones y levantar las temáticas del norte”.

Asimismo, Díaz manifestó que “se hace necesario mayores esfuerzos y mayor inversión para la seguridad de nuestra región. Sin embargo, debo señalar que espero que estos acuerdos se cumplan, puesto que acá hay una ley migratoria que sin recursos no va a funcionar, va a ser letra vacía y hoy no hemos visto hablar de recursos. Se requieren recursos para hacer la recondudcción, se requiere personal en la frontera y eso no se ha asegurado”.

Por esto, la autoridad regional insistió en que “vamos a estar alertas a que estos no sean solo anuncios. Ya vimos que en Iquique se hicieron muchos anuncios y el malestar continúa. Esperemos que eso no ocurra acá y para eso debemos estar alerta. Esto es un primer paso, un primer logro que costó vidas y por eso me preocupa que no vaya a ocurrir una manipulación de otras personas por el dolor nuestro del norte”.

“Espero que haya más recursos, que haya inversión del nivel central en la región, porque necesitamos esa inversión, mayor presencia y dotación policial. El general de Carabineros me ha asegurado que vienen 25 carabineros más y que las motocicletas anunciadas son nuevas. Yo voy a creer esta vez, pero vamos a estar vigilando y alerta a que se cumplan esas palabras”, enfatizó.

“Estamos contentos por lo que hicieron los camineros, por la unidad que logró mover y hacer despertar al nivel central. Ahora debemos estar vigilantes para que se cumpla esto y lleguen los recursos del nivel central. Chile no puede perder el norte”, concluyó.

La Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC) declaró que "espera que las decisiones adoptadas por el Gobierno contribuyan a mejorar la seguridad en las rutas y que sean una respuesta efectiva a los problemas de los camioneros por la migración descontrolada, y que hoy lamentan el crimen de Byron Castillo".

"Esta Confederación seguirá con atención la aplicación de las medidas, porque lo más importante es que las carreteras sean más seguras, con patrullajes reforzados, que los camiones no sean abordados por grupos de extranjeros, y expuestos a barricadas y delitos", agregó.

Por otro lado, expresó su "más sentida solidaridad con la familia y colegas del camionero asesinado, cuyo cuerpo fue entregado hoy (ayer). Asimismo, que no podrá haber impunidad en este caso, y que los responsables reciban las sanciones correspondientes. Los camioneros no aceptaremos falta de justicia".

Bolivia informa que se agiliza paso de camiones varados en frontera con Chile

El Gobierno de Bolivia informó este sábado que Chile incrementó el aforo diario para el paso de los camiones varados en la frontera entre ambos países y el laboratorio estatal boliviano continúa realizando a los camioneros las pruebas PCR que detecta la covid-19.

El viceministro de Comercio Exterior de Bolivia, Benjamín Blanco, explicó a través de sus redes sociales que a partir de este sábado Chile incrementó en un 17 % el aforo en el complejo fronterizo de Chungará.

"Se estima el paso de 235 camiones al día. En los últimos 10 días se atendieron a 1.846 movilidades", explicó.

La directora del Instituto Nacional de Laboratorios de Salud (INLASA), Evelyn Fortún, manifestó al canal estatal Bolivia Tv que esta ampliación significa que por día podrán pasar alrededor de 30 camiones más.

De la misma manera la Cancillería expresó a través de sus redes sociales que esa cartera de Estado "continúa (las) gestiones rumbo a la normalización del tránsito para el transporte internacional en el paso fronterizo Chungará" en el lado chileno y Tambo Quemado en Bolivia.

Además informó que el INLASA de Bolivia continúa realizando las pruebas PCR a los camioneros varados, que luego los resultados son enviados a Chile para acelerar el flujo de transporte que está parado en el lado boliviano.

"Hasta hoy, se contabiliza 600 camiones en fila e Inlasa realizó 3.307 pruebas PCR, con un reporte de 298 positivos", señala el mensaje de la Cancillería boliviana.

Desde el 1 de febrero Bolivia habilitó puntos de toma de pruebas PCR en los pasos fronterizos con Chile para justamente agilizar el paso de los camiones que llevan mercadería boliviana hacia puertos del Pacífico.

Esta determinación se tomó después de varias reuniones de autoridades de ambos países para dar una solución a esa situación.

La medida se adoptó después de que las autoridades chilenas manifestaran que el problema se dio debido a "cientos de pruebas (PCR) fraguadas" que presentaron transportistas bolivianos, por lo que debían realizar otra de antígeno nasal para corroborar la verdadera situación de salud de los conductores.

Eso causó que el flujo disminuyera y que se acumularan los camiones en los pasos fronterizos entre ambos países, al igual que los casos positivos de funcionarios en la frontera.