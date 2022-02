Presidente Piñera y decreto de Estado de Excepción en la zona norte del país: "Hay algunos que creen que este es un problema que se resuelve solamente con voluntad"

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, se refirió al decreto del Estado de Excepción en la zona norte del país que entró en vigencia el día de ayer y que ya se encuentra publicado en el Diario Oficial.

A raíz de esto, el Presidente Piñera dio los detalles sobre lo que implica el decreto y las medidas que este incluye para combatir la crisis migratoria que se vive en el norte del país.

"El Estado de Excepción constitucional de emergencia se estableció por 15 días y podrá ser renovado por nuestro Gobierno por 15 días adicionales. Este Estado de Excepción constitucional de emergencia, pone a las zonas afectadas bajo la dependencia de los jefes de la Defensa Nacional, que son cuatro altos oficiales del Ejército de Chile", aseveró. "Permite a nuestras fuerzas armadas colaborar con nuestras policías, para controlar la inmigración ilegal", añadió.

En la misma línea, el mandatario adelantó cuales serán los principales cambios con la puesta en marcha del decreto sobre el Estado de Excepción. "En el caso de carabineros, hemos incrementado a 100 el número de carabineros que están en la protección de la frontera y en el caso de las Fuerzas Armadas, se van a desplegar 672 efectivos en esa labor", adelantó.

Por otro lado, el Presidente Piñera emplazó directamente a los migrantes irregulares, aludiendo a que no son bien recibidos en suelo nacional.

"Sí a la migración legal, sí a los que vienen diciendo la verdad a nuestras fronteras que declaran con veracidad sus propósitos, que vienen a iniciar una nueva vida, que vienen a integrarse a nuestra sociedad, que vienen a aportar al desarrollo de nuestro país y cumplen con nuestras leyes", manifestó.

"No a la inmigración ilegal, no a quienes ingresan engañando o faltando a la verdad usando documentos falsificados, pasando por pasos no habilitados. No a quienes tienen antecedentes penales o cometen delitos en nuestro país, no a quienes en último término van a causar un daño a nuestra sociedad", agregó.

En cuanto a la medida sobre la reconducción de migrantes ilegales, la cual entró en vigencia hace algunos días, el mandatario aseguró que harán uso de todos los medios para evitar que personas sigan ingresando de forma irregular a través de las fronteras.

"Chile es un país amistoso, acogedor con los que vienen legalmente diciendo la verdad y cumpliendo nuestras leyes. Pero vamos a usar todos los instrumentos para evitar que aquellos que quieran ingresar en forma ilegal, falseando la realidad, no respetando nuestras leyes", aseguró. Agregando que "hay algunos que creen que este es un problema que se resuelve solamente con voluntad".

Asimismo, el Presidente Piñera hizo un llamado a las autoridades zonales, para que combatan la inmigración irregular de forma conjunta.

"Le quiero pedir a todos, especialmente a las autoridad a que "nos unamos para colaborar en la mejor forma de enfrentar y resolver este problema", concluyó.