Presidenta Quinteros e inicio de votaciones de normas en particular: “Hoy, sí o sí, vamos a tener la propuesta de borrador para la Constitución en algunos artículos”

La presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros, se refirió al pleno que se realizará este jueves, el que discutirá y votará en particular las normas que fueron aprobadas el martes, por lo que las que alcancen el quórum requerido para su aprobación, es decir, los dos tercios, pasaran al borrador de la nueva Carta Fundamental.

"Toda la Convención es histórica pero con especial énfasis la primera votación, el día martes y ayer también. Cada proceso que estamos viviendo a uno se le olvida un poco mirarlo desde arriba, desde lo importante, la historicidad que significa para los distintos pueblos del país”, señaló.

Sobre la votación en particular precisó que “hoy, sí o sí, vamos a tener la propuesta de borrador para la Constitución en algunos artículos. Puede que algunos no alcancen el quórum requerido pero también recordemos que tienen su segunda chance de volver a la comisión y ser revaluados, así que si alguno no se aprueba llamar a la gente a la calma, todavía nos quedan procesos que tenemos que cumplir con los artículos que no lleguen al quórum”.

Para las votaciones en particular, al igual que las en general, los coordinadores tendrán 15 minutos para presentar el informe. Luego se da paso a la etapa de discusión, donde todos los constituyentes podrán opinar por un máximo de 3 minutos, y tras el espacio de debate comienza la votación artículo por artículo.

En caso de obtener más de 2/3 el artículo se aprueba y pasaría directamente al grupo de normas aprobadas. Si obtiene una cantidad de votos que sea de mayoría, pero que no alcance los 2/3, el artículo vuelve a la comisión para recibir indicaciones, modificaciones y reenviarlo al pleno.