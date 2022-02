Contraloría se abstiene y no se referirá a incompatibilidad de diputado Monsalve para asumir Subsecretaría del Interior

La Contraloría General de la República, desestimó su pronunciamiento sobre el requerimiento que se originó en la Cámara de Diputadas y Diputados con respecto a si el parlamentario Manuel Monsalve (PS) puede asumir o no como subsecretario de Interior en el futuro Gobierno del Presidente electo, Gabriel Boric.

La medida, que fue hecha a petición del diputado Juan Antonio Coloma (UDI), fue realizada con la intención de poder establecer si existen o no incompatibilidades en el nombramiento de Monsalve, quien aún cuenta con un cargo vigente en el Congreso.

El 9 de marzo es el día que Monsalve debe asumir la Subsecretaria de Interior. Sin embargo, la norma constitucional sólo limita las nominaciones parlamentarias en ejercicio en los cargos de ministros o de personeros diplomáticos.

Según consigna La Tercera, la Contraloría se “abstiene de emitir el pronunciamiento requerido mediante oficio de prosecretario de la Cámara de Diputadas y Diputados, el motivo que señala”, detalla el documento.

“Al respecto, cumple con manifestar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9, N°1, de la resolución N°6, de 2019, de este origen, los decretos supremos sobre materias de personal firmados por el Presidente de la República se encuentran afectos al control previo de juridicidad ante este Organismo Fiscalizador, mediante el trámite de toma de razón”, agrega el texto.

Asimismo, la Contraloría no cerró las puertas al requerimiento. “La legalidad del nombramiento por e que se consulta será revisada en su oportunidad, esto es, cuando esa determinación haya sido adoptada por el Presidente de la República y el decreto supremo respectivo sea sometido al trámite de toma de razón, no siendo posible emitir una opinión anticipada sobre una decisión que aún no ha sido adoptada por la autoridad”, concluye.