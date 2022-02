Boris Johnson califica a Vladimir Putin como "dictador" y advierte que su acción militar en Ucrania "debe terminar en fracaso"

El primer ministro británico, Boris Johnson, consideró este jueves que la ofensiva de Rusia sobre Ucrania "no es solo un ataque contra Ucrania, sino contra la democracia y la libertad en Europa Oriental y en todo el mundo", calificando a Vladimir Putin como "un dictador".

En un mensaje a la nación, Johnson prometió un "enorme paquete de sanciones" junto a los países aliados para castigar a Moscú y añadió que "diplomática, política, económica y militarmente, esta horrible y bárbara acción del (presidente ruso) Vladímir Putin debe terminar en fracaso".

“Nosotros y el mundo no podemos permitir que la libertad de Ucrania sea arrebatada y no lo haremos, no miraremos a otro lado”, sostuvo Johnson en su discurso que dio para el Reino Unido.

“Nuestra misión es clara políticamente, económicamente y militar: que este emprendimiento de Putin debe terminar en el fracaso”, afirmó Boris Johnson quien agregó “le digo al pueblo ucraniano, en este momento de agonía estamos con ustedes“.



Crédito: Twitter @bloombergUK