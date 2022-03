Convención Constitucional votará hoy primer informe de la comisión de Medio Ambiente

Este jueves, comienza el debate de la Convención Constitucional en donde tendrán que debatir y votar en general el primer informe de normas emanado por la comisión de Medio Ambiente del órgano redactor, el cual contiene 40 artículos que establecen diversos derechos de la naturaleza, así como el reconocimiento de los reinos animales en la próxima Carta Magna.

De estos artículos, solo aquellos que lleguen a los 103 votos pasarán a ser votados en particular, lo que tendrá lugar este viernes en horas de la tarde. Los que no alcancen el quórum necesario, volverán a la comisión para un nuevo periodo de debate y de redacción.

Según establece Emol, el pronóstico no es alentador, ya que desde la centroizquierda hablan de que podrían aprobarse "entre 10 y 15 artículos" y los más cautos establecen que en sus colectivos votarán "entre 3 y 7" a favor. Desde la centroderecha, rechazarán masivamente.

El convencional de Vamos por Chile, Rodrigo Álvarez (UDI), señaló su disconformidad con los artículos que posee el informe de la comisión de Medioambiente debido a su carácter "maximalista".

"No estoy conforme porque es una versión maximalista una vez más de la Constitución, crea categorías jurídicas nuevas, como los derechos de la naturaleza y los animales, describe mal temas tan complejos como los bienes naturales comunes; profundiza los derechos especiales y superiores para pueblos originarios y tiene una mala construcción de muchas normas que creo que van a ser más difíciles de aplicar, que adecuadas", espetó.

En la misma linea, la convencional del Colectivo Socialista, Trinidad Castillo, aseguró que el porcentaje de aprobación de las normas, será bajo, lo que permitirá, a su parecer, una evaluación o posibilidad de mejora.

"Creo que más o menos se van a aprobar, calculando grosso modo, un 20%, y es un estímulo también para avanzar y mejorar. No nos podemos poner una venda en los ojos y aprobar algo que es perfectible. Ese rechazo lo veo como una evaluación o posibilidad de mejora y creo que es mejor a que quede algo que no corresponde, porque esto no es cualquier cosa", sostiene.

Desde otros actores del Colectivo Socialista afirman que rechazarán "la mayoría" de las normas de este primer informe de la comisión de Medio Ambiente, mismo escenario en que se sitúa el Frente Amplio e Independientes No Neutrales, donde aseguran que aprobarán "entre tres y cinco".