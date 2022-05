Estudio establece que Chile está dentro de los países más influenciados por China: resaltan ámbitos económicos, medios y política local

Chile se encuentra entre los 15 países más influenciados por China en materias de economía, política doméstica y medios de comunicación. Así lo dejaron ver los resultados del informe "China In The World 2022", estudio realizado en conjunto por Double Think Lab con el Instituto Desafíos de la Democracia, el cual evalúa la influencia china en 36 países del mundo.

Esta influencia se mide en relación a los niveles de exposición, presión y efectos concretos detectados en nueve áreas específicas: medios de comunicación, política exterior, academia, política interna, economía, tecnología, sociedad, ejército y aplicación de las leyes.

La mayor influencia fue encontrada en países cercanos al gigante asiático, entre ellos Camboya, Singapur y Tailandia. Dentro de los altos niveles de dependencia se encontró Perú, enumerado como el quinto país del ranking, con puntaje más alto que países como Taiwán o Venezuela.

En el caso de Chile, el estudio muestra una vulnerabilidad reciente y ascendente frente a China de nuestra economía, la libertad de los medios de comunicación y actividad política. Injerencia que va desde insertos pagados por el Grupo de Medios de China en medios influyentes nacionales (sobre todo impresos); participación en licitaciones públicas de diversa naturaleza; posicionamiento de actividades económicas o infraestructura crítica a través de empresas preferenciales con actores políticos locales.

A raíz de esto, el director ejecutivo del Instituto Desafíos de la Democracia, señaló que los resultados indican "el potencial peligro para el país en relación a una influencia que hasta ahora aparentaba ser netamente económica y hasta cierto punto bidireccional, donde un país como Chile también se puede beneficiar de acuerdos de intercambio cultural, ahora muestre visos de transformarse en una dependencia política y cultural unilateral".

Para el resto de la región, paises como Colombia, Paraguay, Venezuela, México y sobre todo Perú, presentan altos niveles de influencia en diversos ámbitos. Este último, a diferencia de Chile, tiene influencia institucional y militar directa, lo que impacta en las determinaciones que se decidan internamente.

A nivel militar, se encuentra muy por sobre el promedio mundial, ya que recibe de manera directa indumentaria militar y la participación de miembros del ejército y la marina en entrenamientos en China. La coordinadora del proyecto, Sascha Hannig, señaló que "los resultados del estudio demuestran que existen intentos concretos por parte de la RCP por aumentar su presencia y capacidad de acción en la región. Queda la pregunta de cuáles son las intenciones de largo plazo de Beijing en la región, y si son sobre todo políticas o económicas".

"En el mismo estudio, Chile aparece con una mayor fortaleza institucional y neutralidad en la toma de decisiones que una mayoría de países medidos (incluyendo a Estados Unidos) para evitar sobreexposición, presión y efectos coercitivos por parte de ciertos intereses del país asiático", concluyó.