UE prevé una ruptura del abastecimiento de gas ruso

La Unión Europea (UE) no pagará sus compras de gas a Rusia en rublos, y por lo tanto debe prepararse para una ruptura del abastecimiento, admitió una alta fuente de la Comisión Europea, al fin de una reunión de ministros de energía.

La comisaria europea de Energía, Kadri Simson, dijo que la exigencia rusa de recibir pagos en rublos es una "modificación unilateral e injustificada de los contratos, y por eso es legítimo rechazarla".

De acuerdo con Simson, aproximadamente el 97% de los contratos firmados por empresas europeas para compra de gas ruso y que especifican la moneda de pago se refieren al euro o al dólar estadounidense.

Simson dijo que los pagos que deberán ser efectuados a mediados de mayo se realizarán "con respeto a los contratos". Así que "debemos prepararnos para una suspensión del abastecimiento", advirtió Simson.

We are united & will not be blackmailed by Russia. Working together for EU energy security! pic.twitter.com/2Y8SMZGH9J

Esta fue la primera reunión de ministros europeos de energía después que Rusia cortó su abastecimiento de gas a Polonia y Bulgaria porque esos dos países se negaron a pagar en rublos por sus importaciones de gas licuado.

Al fin de la reunión Simson apuntó que la Comisión Europea comunicó a los países del bloque su convicción de que pagar las compras de gas ruso en rublos representa una ruptura de las sanciones adoptadas por la UE contra Rusia.

Sin embargo, añadió que a pedido de los propios ministros en la reunión de este lunes (2.05.2022) la Comisión "proporcionará una guía más detallada de aquello que las empresas pueden y no pueden hacer en el marco de las sanciones".

We also addressed together with the #energy ministers how best coordinate at #EU 🇪🇺 level action on gas purchases, preparedness & filling gas storage for next winter.

Find my full remarks from the press conference with 🇫🇷 Minister @barbarapompili here⬇️https://t.co/jKjYFkgLYM pic.twitter.com/mO2iDSXXri

— Kadri Simson (@KadriSimson) May 2, 2022