Karina Oliva responde a acusaciones: cuestiona a exjefa de campaña y niega costo de "desayuno feminista"

La excandidata a gobernadora de la región Metropolitana y otrora aspirante a senadora, Karina Oliva, abordó las acusaciones en su contra por irregularidades en sus campañas, que derivaron en una investigación de Fiscalía por el posible delito de fraude de subvenciones.

"Hoy día mi trabajo político es mi defensa, mostrar mi inocencia, demostrar que todo lo que se dijo de mí no es correcto (...) Yo creo algo profundamente, en términos de la institucionalidad democrática: la presunción de inocencia es un derecho", dijo Oliva en conversación con Meganoticias.

También te puede interesar:

La exmilitante de Comunes añadió que "no hubo sueldos millonarios ni objeción a las prestaciones de servicio".

Sin embargo, comentó que "también tengo que hacer un reconocimiento a todos los errores cometidos; yo aquí no soy víctima".

Críticas a su exjefa de campaña

Oliva emitió críticas contra su exjefa de campaña, Carolina García, a propósito de la prestación de servicios de la empresa Alerce Talleres Gráficos S.A., perteneciente al extesorero del Partido Socialista (PS) Milton Lee, imputado por el caso SQM y posteriormente sobreseído.

“A mí me molesta mucho, me da mucha rabia de que mi jefa de campaña hubiese aprobado una prestación de servicios con esta empresa y que, tomar esa decisión política de esta prestación de servicios sin decírselo a la candidata, me parece que es un abuso de confianza", dijo.

"Tristemente me entero por la prensa de que Milton Lee estaba asociado a una factura de mi campaña y me decepciona más cuando se me trata de acusar a mí de una decisión que yo no tomé, que tomó Carolina García”, añadió.

La politóloga también fue consultada por una carta emitida al Tribunal Supremo de Comunes, donde acusó a la diputada Camila Rojas (Comunes) de solicitarle -en el marco de la segunda vuelta para el Gobierno Regional- la inclusión “facturas que no correspondan a mi campaña, sino que a la de un candidato a las primarias del 18 de julio del año 2021, a lo que me negué tajantemente″.

Al respecto, Oliva manifestó que su exjefa de campaña "llevaba la relación con todos los comandos, me refiero con el comando presidencial del entonces candidato del Frente Amplio, y no las llevaba yo, que estaba desplegada 24/7".

"Quien tiene que responder sobre esos dichos, porque era responsable del diálogo con el comando, con el jefe de campaña del candidato presidencial que es el actual ministro Giorgio Jackson, es Carolina García”, enfatizó.

Desayuno feminista

La ex-Comunes explicó el "desayuno feminista", ocurrido en el contexto de la campaña de cara al Gobierno Regional y criticado por el costo de $50 millones de pesos en la rendición de cuentas.

“Uno de mis mayores errores fue no saber explicar esto (...) puedo justificarlo en mil cosas, pero voy a ser tajante: no existió ningún desayuno por $50 millones. No hay ninguna boleta o factura que esté declarada por ese monto o emitida hacia mí por algún proveedor y tampoco hay una solicitud de reembolso por $50 millones”, aseguró Oliva.

"Esta factura nunca se emitió porque esto fue una cotización. Es más, nosotros declaramos que esa factura no correspondía a nuestra campaña. La declaramos al Servicio Electoral y fue sacada incluso de nuestra contabilidad", añadió.