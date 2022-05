Acusación constitucional contra excanciller Allamand llega con informe negativo a la Cámara Baja tras abstenciones en la votación

La comisión revisora de la acusación Constitucional en contra del excanciller, Andrés Allamand, recomendó rechazar dicho líbelo, por lo que llegará con informe negativo a la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados.

La comisión registró un voto en contra y tres abstenciones, y no contó con la participación del diputado Andrés Celis, quien se ausentó por dar positivo a Covid-19, informando a través de un comunicado que "debe permanecer aislado hasta el 20 de mayo, sin poder participar presencial ni telemáticamente de las actividades en el Congreso Nacional, ya que se encuentra con síntomas que se lo impiden".

El diputado y presidente de la comisión Revisora, Jaime Araya, argumentó a Radio Biobío su abstención, indicando que "buscar justicia no significa ajusticiar a las personas, y dado el tenor de la acusación era muy difícil establecer una sanción tan dura como la pretendida contra el excanciller Allamand".

"Todos saben que el gobierno de Sebastián Piñera probablemente ha sido el peor gobierno de la historia de Chile, que la gestión del excanciller, Andrés Allamand, de su ministro del Interior, Rodrigo Delgado, nos dejó una crisis migratoria profunda y desastrosa", expresó.

"No obstante esos juicios personales, me parecía que la falta de comparecencia de los alcaldes -por las razones que hubiesen sido-, de los gobernadores regionales -excepto el gobernador de Antofagasta, que está atendiendo la Convención Constitucional-, da cuenta que no habían antecedentes suficientes para poder tomar una determinación de recomendarle a la Sala de la Cámara de Diputados que fuese aprobada la acusación", complementó.

Asimismo, apuntó a que le llamó la atención que "no se invocó como causal de acusación constitucional la eventual infracción a las normas probidad en que pudo haber incurrido don Andrés Allamand, toda vez que podría -eventualmente- haberse interpuesto su interés personal en sus negociaciones para ser secretario General Iberoamericano, evadiendo sus labores como Canciller".

El acusado en cuestión, el exministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, respondió a la instancia presentada en su contra.

Por medio de su abogado defensor, Samuel Donoso, el exsecretario de Estado manifestó que "la confusión en que incurren los acusadores es grave: lo que realmente reprochan a mi representado es un supuesto abandono de los deberes del cargo de ministro de Relaciones Exteriores fundado en el hecho de 'no retornar al país' durante la primera semana de febrero de 2022 o en su posterior renuncia al cargo de ministro".

"Sin embargo dicha causal no se encuentra establecida en la CPR respecto de los ministros de Estado, viéndose los acusadores en la necesidad de recurrir artificiosamente a un argumento diverso para justificar su pretensión, invocando una causal que en ningún caso de cumple respecto de mi representado", cerró.