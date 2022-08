Ministra Orellana valoró fallo que condenó a Martín Pradenas

La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, valoró este sábado el fallo que condenó a Martín Pradenas por abuso y violación de la joven Antonia Barra, informó Meganoticias.

"Este fallo es importante, porque vuelve a centrar la culpabilidad en quien realmente comete la agresión, que es el agresor y no la víctima por distintas condiciones", dijo.

"Yo creo que este veredicto es bien importante por tres puntos centrales. En primer lugar, porque se sancionan todos los delitos que se habían acusado, es decir, no solamente la violación que cometió Martín Pradenas según está acreditado en contra de Antonia Barra, sino también las otras seis agresiones sexuales de distinto tipo que él cometió con víctimas que van desde los 13 años adelante", aseveró.

Agregó que "el segundo elemento más importante, es que la sentencia indica la necesidad de fallar con perspectiva de género. Esto es muy importante, porque ha estado en discusión. Fallar con perspectiva de género no es ser sesgado, por el contrario es eliminar sesgos, porque los jueces lo expresaron bien en su fallo unánime, aquí se juegan muchas cosas que son culturales que bien decían Las Tesis en su himno: que la culpa no era de la víctima, ni donde estaba, ni cómo estaba vestida. Entonces este fallo es importante, porque vuelve a centrar la culpabilidad en quien realmente comete la agresión que es el agresor y no la víctima por distintas condiciones".

Asimismo, indicó que "es muy relevante, porque pone el consentimiento en el centro. El consentimiento es la base de la discusión respecto a las agresiones sexuales, que no solamente que no es no, sino que solamente un sí es un sí. Ahí le quiero decir a todas las mujeres que este fallo es bien recibido a nivel nacional no solo por lo importante que fue la indignación cuando supimos que Martín Pradenas quedó sin prisión preventiva, sino porque además todas conocemos a una mujer que fue agredida sexualmente y entonces ponerla en consentimiento y el decir sí, la autonomía de las mujeres para decir cuándo y cómo quieren tener relaciones sexuales de cualquier tipo, es fundamental y valoro mucho este fallo".

Finalmente, expresó que "sabemos que probablemente la defensa quiera anular el juicio, por eso queremos destacar los elementos más relevantes del fallo, porque esperamos que esa idea que han establecido los jueces, se mantenga".

Respecto a la petición que realizó la mamá de Antonia Barra esta mañana, "que prontamente sea la ley justicia para Antonia, donde está la tipificación suicidio femicida, porque mi hija sufrió un suicidio femicida", señaló que "la llamada ley Antonia está en trámite en el Congreso y afortunadamente es una iniciativa que ha superado esta habitual división entre oficialismo y oposición, porque es un tema urgente".