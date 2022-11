Sergio Micco afirma que en Chile hubo violaciones a los DD.HH, pero "no sistemáticas"

El exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, expuso ante la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y Diputados sobre "las presiones que habría recibido durante el ejercicio de su cargo y que podrían haber afectado la autonomía y pluralismo del organismo".

En su intervención, Micco aseguró que "lo que ustedes llaman presiones y que yo llamo ataque a la autonomía y pluralismo del instituto, empezaron la noche misma que fui elegido, donde públicamente se condenó que hubiese sido elegido con los votos de tres consejeros que los críticos calificaron de derecha".

A su parecer, "tres meses antes de que se iniciara el llamado que nosotros denominados la crisis social de octubre, literalmente ya había sido condenado". En esa línea, afirmó que las críticas en su contra eran "infundadas por razones exclusivamente ideológicas y políticas provenientes de ciertos sectores de izquierda".

Por otro lado, explicó que otra "situación de presión ocurrió cuatro días antes después de mi elección el 3 de agosto por parte de un grupo de personas y organismos no gubernamentales que cuestionaron mi elección como director ejecutivo única y exclusivamente por mi idea en materia de derechos sexuales y reproductivos", tras haber manifestado que el aborto no es "un Derecho Humano".

Dichas "presiones" fueron creciendo hasta "materializarse en vías de hechos, mediante tomas, paros y campañas de difamación, conformando una verdadera cancelación política confirmando lo que digo responsablemente a través de interposición de no solo una querella, sino de varias querellas criminales que han pretendido manipular gravísimamente al instituto, atacando su autonomía y pluralismo".

"Quienes pidieron la renuncia de mi persona en razón de mis planteamientos con respecto a que en Chile no habían violaciones sistemáticas a los DD.HH., sí violaciones graves, pero no sistemáticas", aseguró. "Hasta el día de hoy, no hay ningún informe internacional que lo diga, que acá hubo un plan concertado para atacar masivamente a la población civil pactando la impunidad", complementó.

"La autonomía y el pluralismo del INDH son dos bienes invaluables de toda institución de Derechos Humanos. El pluralismo se expresa en que al interior del instituto y especialmente en el consejo y la dirección, pueden y deben estar todos a quienes adhieren a su causa, sin discriminación alguna fundada en consideraciones de raza, cultura, ideología, sexo, condición sexual", declaró Micco.







Cabe recordar que, a pesar que la dirección de Sergio Micco en el INDH terminaba el pasado 29 de julio, dimitió 17 días antes tras diversas críticas en su contra por su gestión luego del estallido social de octubre de 2019. En aquella oportunidad, el abogado lamentó que "perdí la confianza de la mayoría del consejo, por lo que procedía presentar mi renuncia al cargo".