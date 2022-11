Diputada Camila Flores agradece muestras de apoyo tras complicaciones por cesárea: "Estoy despertando de una horrible pesadilla"

La diputada Camila Flores (RN) agradeció el martes las muestras de apoyo tras estar internada en la Unidad de Cuidados Intermedios de la Clínica Ciudad del Mar, en Viña del Mar, debido a complicaciones padecidas luego de una cesárea.

"Sintiendo que ya no me quedaban más lágrimas, hoy siento que estoy despertando de una horrible pesadilla, una que amenazó mi vida y me separó de mi pequeña hijita. Les cuento que he sentido una importante mejoría en mi salud que me ha permitido el regreso con ella y mi marido", señaló la legisladora en sus redes sociales.

También te puede interesar:

"Tantas han sido las muestras de cariño, preocupación, solidaridad, las cadenas de oración y los buenos deseos que me han hecho llegar tantas personas e instituciones de tan diversos credos y pensamientos, que siento que es una invitación a tener más confianza en el futuro y demostrar que somos capaces de recuperar el respeto y la humanidad, cada vez más ausente, sobre todo en la actividad política", añadió.

Recordemos que distintas figuras políticas, tanto del oficialismo como de la oposición, expresaron su apoyo a la diputada RN. Incluso el Presidente Gabriel Boric le deseó una pronta recuperación. "Mucha mucha fuerza a Camila Flores. Espero que pueda estar pronto junto a su familia y su guagüita", escribió el Mandatario en su cuenta de Twitter.

Dentro de la publicación, Camila Flores no mencionó los motivos por los que permaneció internada. Desde su bancada habían apuntado a una negligencia médica durante la intervención quirúrgica.

El presidente de RN, Francisco Chahuán, dijo que la diputada llegó a estar en riesgo vital "por dos perforaciones intestinales, cuestión que va a tener que ser investigada para establecer las eventuales responsabilidades".

Ver esta publicación en Instagram



Una publicación compartida de Camila Flores (@camilaflores_o)