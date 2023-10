La guerra en Israel abre otro foco de tensión para la economía: dólar y petróleo suben

Presentado por:

¡Buenas y buen domingo (lunes)! No digo lo de “feliz” domingo como lo he hecho en todas las ediciones desde que lanzamos El Semanal hace más de 3 años. El estallido de violencia en el Medio Oriente me obliga a decir “triste domingo”.

El ataque del sábado a Israel y la declaración de guerra de este país introducen un nuevo riesgo geopolítico a la economía global y los mercados. Esta mañana el petróleo se disparaba y el dólar seguía su escalada. Se anticipa una semana de alta volatilidad con fuertes presiones a la baja para los mercados accionarios.

Para Chile se podría traducir en nuevas presiones inflacionarias y obligaría al Banco Central a enfriar el ritmo de recorte de tasas.

¿Nueva crisis energética?Varios analistas citados por The New York Timesy Bloomberg coinciden en que lo atentados de Hamás, con el apoyo de Irán, marcan el mayor ataque contra Israel en décadas y amenazan con escalar en un conflicto más amplio que pone en riesgo la estabilidad global. El ataque ocurrió en vísperas del 50 aniversario de la primera crisis mundial del petróleo, de octubre de 1973.

También en esta edición de El Semanal: los temores de que el actual estancamiento económico en Chile sea estructural; la trastienda de los cambios en el gremio de las eléctricas y el malestar de alguna de las grandes; Pacheco avisa que la deuda de Codelco podría aumentar aún más; y el escándalo de información privilegiada: el mercado especula cuánto más durará Matías Videla al mando de Cencosud

1

UNA CRISIS A LA QUE NO ESTAMOS ACOSTUMBRADOS

“Esta crisis es la más larga y más compleja de todas las que hemos tenido desde el retorno a la democracia”. La frase es de un exministro de Hacienda. Y agrega que todas las crisis económicas que enfrentó el país desde el retorno a la democracia fueron principalmente por factores externos. ”Esta es en su mayoría por factores internos y está durando ya 4 años”, dice.

Un economista con fuertes y amplios vínculos con grandes y medianos empresarios explica que los que administran las empresas, gerentes generales y de finanzas, no están acostumbrados a navegar en este nuevo escenario y por tanto tiempo. Mira, en particular, al desplome en la recaudación fiscal, en particular las del IVA y por impuesto a la renta.

Advierte que se vienen más reorganizaciones judiciales, quiebras y despidos. Apunta a que las tasas seguirán altas y muchas empresas no tienen las espaldas para soportarlo.

2

LA TRASTIENDA DE LA SALIDA DE SEEBACH DE LAS GENERADORAS

La renuncia de Claudio Seebach a la presidencia ejecutiva de Generadoras de Chile fue un shock para el mercado, pero no para todos los miembros del poderoso gremio. Al menos tres de las grandes, Engie, Colbún y una que prefiere mantener su identidad en reserva, querían darle “un tirón de orejas” por algunas cosas con las que no estaban conformes.

Pero vamos por partes. La mayoría de la industria tiene buenas palabras sobre los ocho años en que el ingeniero lideró uno de los gremios más importantes del país, que agrupa a las principales eléctricas, por su rol clave en la revolución energética que está viviendo Chile. Uno de sus principales logros, dicen en el sector, es asegurarse de que las grandes generadoras no dominen el gremio y, al respecto, "darle un gobierno corporativo al gremio de excelencia".

Contexto desafiante. Es más, algunos en el Senado lamentan su salida, ya que se da en medio de un áspero debate sobre el proyecto de ley de transición energética que presentó el Gobierno en julio y que se centra en la transmisión y el almacenamiento. A eso se suma el desafío del alza de tarifas y la pelea con el gremio de las renovables, que está pidiendo ayuda al Gobierno.

Pelea el liderazgo a la minería. El sector está liderando la recuperación de la inversión y en este campo representa un potencial de inversiones cercanas a US$ 23 mil millones de dólares. La mayoría son inversiones en energías renovables.

Las razones del malestar de algunas generadoras a su reciente gestión. Una minuta que circuló entre varios directores del gremio en los días previos al anuncio de su renuncia incluía algunas críticas a Seebach. La más fuerte es la molestia porque no habría visto venir el lobby ante la Unión Europea para defender las inversiones de sus empresas en Chile.

El ingeniero industrial eléctrico renuncia al gremio para ser el decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Adolfo Ibáñez.A sus cercanos Seebach les dice que la oferta fue una sorpresa y que se la hizo personalmente Harald Beyer, el rector de la universidad, y que es una gran oportunidad. “Hay un tremendo equipo en Generadoras y un equipo consolidado institucionalmente”, dijo en un WhatsApp, agregando que “hay que irse de las fiestas cuando están buenas, no cuando están malas”.

3

PACHECO ADVIERTE QUE SE VIENE MÁS DEUDA

El recién asumido presidente ejecutivo de Codelco, Rubén Alvarado, aún no hace sentir su presencia y, luego de la salida de André Sougarret, el poder al interior de la minera estatal está casi completamente en manos del presidente del directorio, Máximo Pacheco.

La evaluación es la de un director y es compartida por al menos dos altos ejecutivos al interior de la empresa. Y lo dicen sin ánimo de crítica, sino para advertir que el que está manejando el día a día de Codelo es él.

Este viernes, Pacheco tiró otra bomba que pasó bajo el radar: en una entrevista con Bloomberg adelantó que Codelco planea endeudarse más para financiar sus extensos planes de inversión. Explicó que la minera está dispuesta a considerar otras formas de financiación, entre las que mencionó las de clientes, proveedores o socios.

No descartó nuevos retrasos y aseguró que los problemas de la cuprífera estatal no son financieros sino que de ejecución. Pacheco aseguró hace unas dos semanas que el compromiso con los proyectos no cambian y que en 2024 la producción comenzará a repuntar para retomar los niveles previos a la crisis, para el 2030. La lista de proyectos requiere una inversión anual de US$ 4.000 millones.

La entrevista la hizo a menos de una semana de que Moody´s recortara la nota crediticia de Codelco.

4

GRÁFICO DE LA SEMANA: LAS COMPLEJAS CUENTAS FISCALES

Este gráfico muestra cómo se deterioraron las cuentas fiscales durante el segundo trimestre del año. Es parte del informe que publica el Banco Central sobre la evolución del ahorro, la inversión, el financiamiento sectorial durante el año. El documento muestra cómo la necesidad de financiamiento del Gobierno aumentó 2,7 puntos y llegó a 1,6% del PIB.

Las cifras. La deuda del Gobierno en general se incrementó en 0,8pp., alcanzando un 35,6% del PIB. La mayoría se hizo a través de nuevas emisiones de deuda en pesos en el mercado local.

La buena noticia es que entre abril y junio la tasa de ahorro de la economía chilena mejoró, comparada con el primer trimestre, y alcanzó a 18,6% del PIB.

, comparada con el primer trimestre, y alcanzó a 18,6% del PIB. Los factores:un aumento del ahorro de Empresas no financieras y Hogares, pero un menor ahorro de Sociedades financieras y Gobierno.

5

LA SEMANA EN REDES: LA IMPORTANCIA DE FRASES CORTAS

Hubo un montón para destacar esta semana en redes, pero la discusión que más me gustó fue el posteo en X (ex twitter) del exministro de Hacienda Ignacio Briones @ignaciobriones, en el que reposteó una nota de The Economist que explica un extenso estudio que demuestra que usar frases cortas, verbos activos y palabras comunes a la hora de escribir hace que nuestro trabajo genere mucho mayor impacto.

Sigo la recomendación y no escribo más.

6

SIN TACOS NI CORBATAS

– Cuánto más durará Matías Videla como gerente genera de Cencosud. Es la pregunta que se hace el mercado después que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) lo multara UF 15.000, por uso de información privilegiada en la compra de acciones de la empresa durante un periodo en que Cencosud negociaba en secreto la compra de una cadena de supermercados en Brasil.

Videla es alabado por los buenos resultados y cambios en la empresa en los últimos dos años, pero su trato personal ha sido un tema y la relación con su equipo ejecutivo y algunos miembros de la familia Paulmann está dañada hace meses, aseguran fuentes cercanas al directorio.

Apoyo tibio de Cencosud y la defensa de Videla. El ejecutivo argentino niega que usó informacion privilegiada y la empresa que controla la familia Paulmann se limitó a decir que las transacciones fueron "debidamente informadas a las autoridades y en el marco de negociaciones sin relevancia material para la compañía".

Este miércoles el Comité de Relaciones Internas y Ética de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) abordará el escándalo. Formalmente tendrá que decidir si revisarán o no el caso, pero entre los consejeros hay consenso en que el gremio no puede no hacerlo. En un comunicado, la Sofofa reconoció que “este tipo de situaciones impactan en la confianza de las personas en las empresas, ya que se trata de conductas que atentan contra la transparencia y contribuyen a generar un clima de desconfianza en la ciudadanía”.

– La salida del comisionado de la CMF, Kevin Cowan, profundizó alguna de las reservas que hay en la industria financiera acerca de cómo se implementará la nueva Ley Fintech, que se aprobó a principios de año, y la supervisión y regulación de los medios de pago y el nuevo sistema de finanzas abiertas. La responsabilidad de implementación de las normas y supervisión es de la CMF, pero en coordinación con el Banco Central y la industria.

En 2024 el foco estará en cómo el sistema de finanzas abiertas y varios actores cuestionan la habilidad del regulador de hacerlo en tiempo y forma. En el mercado depositaban mucha confianza en Cowan. Además, hay molestia, porque en el Presupuesto 2024 le recortan el presupuesto al regulador en medio de cambios profundos para la industria financiera.

– La competencia en el mercado de autos eléctricos en Chile acaba de subir de voltaje. En la semana supimos que Tesla prepara su aterrizaje en el país. La compañía de Elon Musk anunció en su cuenta de LinkedIn que busca un gerente general general y asesores de ventas.

Chile será el segundo mercado de América Latina donde Tesla opera después de México . Cabe mencionar que, a diferencia de otras automotrices, Tesla controla la totalidad de la cadena de valor de sus productos. Es decir, no trabaja con concesionarios. Además, despliegan su propia red de supercarga para viajar largas distancias en una región.

Esta semana estuvo en Chile el fundador y CEO del mayor competidor de Tesla en el mercado de autos eléctricos: el gigante chino, BYD. Wang Chuanfu estuvo en La Moneda y se reunió con el presidente Gabriel Boric. También estuvieron en la reunión el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, y el titular de Economía, Nicolás Grau. BYD anunció un proyecto de cátodos de litio de US$ 290 millones en el norte y es uno de los dos grandes proveedores de buses eléctricos en Chile. A nivel global es el segundo mayor productor de baterías de litio y ya supera a Tesla en producción global de autos eléctricos.

7

AGENDA DE LA SEMANA: EL BANCO MUNDIAL Y EL FMI

– La geopolítica y la porfiada escalada de las tasas de interés en Estados Unidos se toman la agenda de las reuniones anuales del Banco Mundial y el FMI. Arrancan este lunes y este año son en Marruecos.

El impacto en la economía global del conflicto bélico que estalló este fin de semana en el Medio Oriente, luego del ataque sorpresa del sábado contra Israel por parte del grupo palestino Hamas, pasará a dominar la agenda. El otro tema: la vulnerabilidad de las economías emergentes como la chilena a la escalada del dólar y las altas tasas de interés en Estados Unidos. Pone presión al peso; complica el costo de financiamiento del Estado, que ya anunció que necesitará emitir US$ 21.000 millones; también el de empresas como Codelco y las grandes como Copec, CMPC, Latam, Falabella, Cencosud, entre otras, que emiten bonos en dólares.

Presencia chilena. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, y la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, junto al vicepresidente del banco, Pablo García, lideran la delegación chilena.

– El RESTO DE LA SEMANA

El martes el Banco Central publica los Indicadores de Coyuntura Semanal, el Índice Mensual de Avisos Laborales por Internet y el Informe mensual de Estadísticas Monetarias y Financieras

el Índice Mensual de Avisos Laborales por Internet y el Informe mensual de Estadísticas Monetarias y Financieras El miércoles tendremos los resultados de la Encuesta Mensual de Expectativas Económicas (EEE) de octubre.Veremos el impacto de las recientes cifras del Imacec y el nuevo y más complejo escenario global.

Hasta aquí llegamos esta semana. Antes de cerrar, recuerda que si tienes algún comentario o información para compartir con nosotros, escríbeme a ivan@elmostrador.cl o en mis redes.