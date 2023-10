Cencosud en crisis: Videla, hombre muerto caminando y el foco ahora está en el directorio

Presentado por:

¡Buenas y feliz jueves! Los mercados siguen tratando de ajustarse a la crisis que estalló el fin de semana en el Medio Oriente y en Chile hay economistas que advierten que esta vez nos pilla mal parados y con menos herramientas para aliviar el impacto. Los dos mercados que en Hacienda y el Banco Central están mirando con atención son los de renta fija y las tasas de interés, junto con el tipo de cambio.

También en esta edición de El Semanal Exprés: las presiones internas y externas que tienen a Matías Videla contra las cuerdas. En el directorio y algunas AFP presionan para que renuncie como CEO de Cencosud.

las presiones internas y externas que tienen a Matías Videla contra las cuerdas. En el directorio y algunas AFP presionan para que renuncie como CEO de Cencosud. Además, el temor a que el polvorín que estalló en Israel y Palestina gatille una crisis económica global como la de los 70; fondos mutuos: el confundador de Fintual aplaude a la CMF y apunta a las AFP y los bancos por sus altas comisiones; otro actor influyente de Wall Street le da el OK a la nueva LATAM Airlines; y el debate que sigue generando el Premio Nobel de Economía, que se lo ganó Claudia Goldin, economista de Harvard.

Antes de seguir, piensa en sumarte a nuestra comunidad y Suscríbanse a El Mostrador Semanal y a la versión Exprés. No te vas a arrepentir.

1

VIDELA CONTRA LAS CUERDAS

Cencosud y la familia controladora (Horst Paulmann y sus hijos) habrían llegado a la conclusión de que Matías Videla no debería seguir siendo el CEO del holding y que van a tener que buscar a su sexto gerente general en 15 años. La crisis que enfrenta Videla por uso de información privilegiada está impactando a la empresa, y a la presión del regulador se suman las de las investigaciones de la Fiscalía, de la Superintendencia de Pensiones –que esta semana pidió información a las AFP– y la de inversionistas institucionales, incluidas al menos dos de las administradoras de fondos de pensiones.

El complejo flanco con el regulador de Wall Street. Un abogado que conoce detalles del caso dice que la Comisión para el Mercado Financiero tiene un acuerdo con la SEC, el regulador bursátil de Estados Unidos, que le obliga a informar de sanciones. A eso se suma que Cencosud es la controladora de la cadena Fresh Market en ese país y cae bajo la supervisión de entidades de Estados Unidos.

La presión de la Sofofa. Ayer por la tarde la Comisión de Relaciones Internas y Ética del gremio citó a Cencosud a una reunión extraordinaria y determinó recabar más información sobre los procesos, políticas internas y sistemas de control de la empresa.

Fuentes cercanas al directorio y a la familia me cuentan que los Paulmann están divididos, con Horst y su hijo Manfred llegando a la conclusión de que Videla tiene que irse. El problema es Heike Paulmann, presidenta del directorio. La hija de Horst Paulmann es fan de Videla y argumenta a favor de esperar y darle una oportunidad de que aclare la situación.

con Horst y su hijo Manfred llegando a la conclusión de que Videla tiene que irse. El problema es Heike Paulmann, presidenta del directorio. La hija de Horst Paulmann es fan de Videla y argumenta a favor de esperar y darle una oportunidad de que aclare la situación. En el directorio habría una mayoría que dice que Videla tiene que renunciar.A eso se suma la presión de las AFP, que controlan casi el 12% de Cencosud y tienen dos directores. Al menos dos de las administradoras de fondos ya tomaron la decisión de que Videla no puede seguir.

Dos fuentes que han trabajado directamente como consultores externos con Cencosud y Videla, apuntan a que la compañía está siendo demasiado lenta en reaccionar y que como empresa no le hace bien dilatar lo inevitable. “La Fiscalía estará meses con el caso y la multa de la CMF a lo más la va a rebajar, pero no la van a suspender. Cenco estará en la palestra por meses. Es innecesario y contraproducente”, advierte uno de ellos.

Presión de minoritarios. También hay cuestionamientos de inversores minoritarios extranjeros. Uno de ellos dice que en Wall Street la presión de los accionistas hubiese sido demasiado grande para haber seguido en el cargo.

Otro inversor que conoce del tema y las normas en Wall Street señala que es insólito que Videla siga ahí y su excusa no resiste escrutinio. Explica que las empresas con prácticas de gobierno corporativo suelen tener sistemas que definen las ventanas de tiempo en que las personas tienen que ser autorizadas para transar acciones.

Explica que las empresas con prácticas de gobierno corporativo suelen tener sistemas que definen las ventanas de tiempo en que las personas tienen que ser autorizadas para transar acciones. Un abogado de la plaza, que está tomando palco en esta telenovela, dice que si había alguna duda acerca del futuro del CEO de Cencosud,el editorial de El Mercuriode este miércoles es claro y hace una no muy velada crítica a Videla.

La responsabilidad civil de los directores. Es otra arista compleja que se analiza al interior del directorio de Cencosud. Una pregunta es si sabían y aprobaron la operación por la que fue multado Videla. La otra es por qué la empresa no tiene política para la compra y venta de acciones de sus ejecutivos. Ya en abril hubo ruido cuando Videla vendió acciones aparentemente sin haber avisado al directorio. En esa mesa de Cencosud está el exministro de Hacienda de Sebastián Piñera, Felipe Larraín. En la de Santander está Félix de Vicente, ministro de Economía en Piñera I.

Los que siguen de cerca el caso también apuntan al rol del Banco Santander. Si ustedes recuerdan, hay chats de WhatsApp entre Videla y su ejecutivo del banco, que la CMF cita como evidencia en la investigación que resultó en la millonaria multa. Un experto en gobiernos corporativos dice que el Santander jamás debería haber facilitado la operación de un cliente que es CEO de la compañía con la que quiere hacer una simultánea para comprar acciones de su propia empresa.

La actual crisis se suma a los cuestionamientos internos a Videla que ya existían. En este espacio revelamos que sus logros de reducir las deudas y transformar a la empresa en el segundo mayor retailer de la región estaban siendo opacados por el conflicto interno entre la familia controladora, la molestia entre varios de los ejecutivos seniors acerca de su trato y formas agresivas para relacionarse con el equipo, y una relación personal que Videla tendría con una ejecutiva del área de finanzas de Cencosud.

Este último punto es otro factor que no resiste escrutinio y al que apuntan sus críticos. Hacen hincapié en que en Estados Unidos una relación sentimental interna es causa de renuncias y despidos. Y citan como ejemplo casos de los últimos años, como el del expresidente del BID, Mauricio Claver-Carone; el del ex CEO de British Petroleum; el extitular de Intel; el ex CEO de CNN, entre otros. Todos obligados a renunciar.

Hacen hincapié en que en Estados Unidos una relación sentimental interna es causa de renuncias y despidos. Y citan como ejemplo casos de los últimos años, como el del expresidente del BID, Mauricio Claver-Carone; el del ex CEO de British Petroleum; el extitular de Intel; el ex CEO de CNN, entre otros. Todos obligados a renunciar. Para leer la historia completa,Suscríbansea El Mostrador Semanal y súmense a nuestra comunidad.

2

AJÚSTENSE LOS CINTURONES

Manos a la obra para sortear las turbulencias externas. Esta semana estalló el polvorín de Medio Oriente, remeciendo los mercados globales, impulsando al precio del petróleo y elevando la demanda por activos de refugio, entre ellos, el dólar.

Es la mayor crisis geopolítica desde la crisis del petróleo de 1973, que resultó en un largo periodo de estancamiento económico global y presiones inflacionarias.

Paul Tudor, una de las voces más respetadas en el mundo de las finanzas globales, advirtió esta semana que “nos enfrentamos a la situación geopolítica más amenazadora desde la Segunda Guerra Mundial y, al mismo tiempo, nos encontramos en la posición fiscal más débil en décadas. Todo sin tener un líder real”.

y, al mismo tiempo, nos encontramos en la posición fiscal más débil en décadas. Todo sin tener un líder real”. El martes, Deutsche Bank advirtió sobre riesgos de estanflación al estilo de los años 70. “Hace 50 años, la inflación se mantenía firmemente por encima de la meta, las huelgas se apoderaron de países como el Reino Unido, los precios de la energía se dispararon y hubo guerra en Medio Oriente”. Cambien Reino Unido por las huelgas en Estados Unidos de las automotrices y el malestar social generalizado en occidente. Esa crisis energética tuvo una fuerte presión al alza sobre los precios de los alimentos, que exacerbó aún más el malestar.

¿Y en Chile cómo andamos? Estamos más vulnerables. Estamos más endeudados, con cuentas fiscales más débiles y el Banco Central tiene menos reservas que durante crisis como la asiática, la de 2008 y la del estallido y el Covid. A eso tenemos que sumar un escenario de tasas de interés en Estados Unidos que seguirán altas y menos capacidad para financiar las demandas sociales.

Para leer sobre el impacto completo,Suscríbansea El Mostrador Semanal y súmense a nuestra comunidad.

3

LA MESA: LA CMF VS. LOS FONDOS MUTUOS

Cofundador de Fintual: “Los fondos mutuos en Chile son poco transparentes y comisiones son altas”.

Omar Larré dice que la arremetida de la CMF contra la industria es un avance hacia un mercado más transparente e inclusivo, y apunta contra las AFP y los bancos. El gerente de Inversiones de la fintech financiera que está desafiando a Sanhattan fue el invitado a La Mesa de El Mostrador de esta semana.

Hace dos semanas, la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Solange Berstein, remeció a la industria de fondos mutuos al criticar las altas comisiones y pidió un nuevo informe de costos.

de fondos mutuos al criticar las altas comisiones y pidió un nuevo informe de costos. Su análisis de mercado. Larré afirma que Fintual está navegando con éxito las turbulencias del mercado y que apuestan a ser rentables antes de 2026: “Hemos enfrentado un estallido, una pandemia, la escalada inflacionaria y ahora dos guerras”.

Larré afirma que Fintual está navegando con éxito las turbulencias del mercado y que apuestan a ser rentables antes de 2026: “Hemos enfrentado un estallido, una pandemia, la escalada inflacionaria y ahora dos guerras”. Adelanta que ya administran más de US$ 700 millones y en Chile superan los 100 mil clientes, pero su gran apuesta es el mercado mexicano.

Para ver la entrevista completa, haz clic en este enlace o en la imagen.

Un mensaje de SQM

SQM se posiciona como el productor de litio más sostenible del mundo

SQM recibió la calificación más alta entregada hasta la fecha de la Initiative for Responsible Mining Assurance, al alcanzar IRMA 75. La auditoría in situ se llevó a cabo el año pasado, cuando la empresa se comprometió a realizar una evaluación independiente de sus operaciones en el Salar de Atacama para brindar mayor transparencia a todas las partes.

Con esto, SQM es una de las primeras mineras de litio en someterse a una auditoría IRMA a nivel global. A través de estas acciones, IRMA evalúa la operación en 26 áreas, incluida la gestión del agua, los derechos humanos, las emisiones de gases de efecto invernadero y el trabajo justo, entre otras.

Esta clasificación refuerza el compromiso de SQM con la transparencia de sus operacionesy refleja sus esfuerzos por ser la fuente de litio más sostenible del mundo para la transición hacia una economía de emisiones netas cero. IRMA es el estándar de garantía minera más completo y riguroso del mundo, desarrollado durante más de 10 años con aportes de numerosas partes interesadas. Los miembros de IRMA incluyen a actores clave en la industria de vehículos eléctricos, como BMW, Ford, General Motors, Mercedes-Benz, Tesla y Volkswagen AG.

4

SIN TACOS NI CORBATAS, EXPRÉS

– Crece la confianza del mercado en la nueva LATAM Airlines. Este miércoles Fitch se sumó a Moody´s y subió la clasificación de la nota crediticia de la aerolínea a ‘BBB’ desde ‘BBB-’. También subió la perspectiva de la deuda de LATAM a Estable. La confianza también se ve reflejada en el precio de las acciones, que suben 33% desde abril, cuando se completó la última fase de la reestructuración.

Moody´s explica que el alza de las clasificaciones refleja “la posición sólida de mercado de LATAM en el sector de las aerolíneas de pasajeros de Latinoamérica, la estructura competitiva de costos y la estructura sólida de capital tras el proceso de reestructuración de la deuda (Capítulo 11 en EE. UU. completado durante el 4T22)”. Para leer el análisis completo,Suscríbanse a El Mostrador Semanal y súmense a nuestra comunidad.

– En medio de una nueva guerra, precios del petróleo al alza, tasas de interés altas y poca claridad sobre lo que hará la Reserva Federal con la tasa de interés, arranca la temporada de resultados corporativos del tercer trimestre en Wall Street. Esta semana la agenda la dominan Pepsi, JP Morgan, Wells Fargo y el gigante del lujo LVMH.

El consenso del mercado es que las empresas miembro del índice S&P500, el barómetro de la economía de Estados Unidos,reportarán en promedio una caída en sus resultados de 0,3%. Sería el cuarto trimestre consecutivo en que las ganancias caen. El factor al que apuntan los analistas es la inflación y su impacto en el consumo. En los resultados de los bancos, el ojo estará puesto en los niveles de capital y su exposición a tasas altas.

– Buenas y malas noticias para la minería. La buena vino del Reino Unido, donde se celebra la Semana de la Bolsa de Metales de Londres, y señala que el cobre será el metal estrella en 2024. En la encuesta, el metal rojo obtuvo el 53% de los votos en una encuesta informal realizada en el contexto de la cita anual, en que a los participantes se les pregunta sobre qué metal básico tendría más probabilidades de subir en 2024. El evento contó con la presencia de la ministra de Minería, Aurora Williams.

La mala noticia vino del último reporte de la Corporación de Bienes de Capital (CBC). Ahí se señala que la inversión en minería caería 6% en 2024, para luego comenzar a repuntar en 2025, principalmente gracias a que ya se eliminó la incertidumbre sobre el royaltyPara leer la historia completa, Suscríbanse a El Mostrador Semanal y súmense a nuestra comunidad.

– Sigue generando discusiones el Premio Nobel de Economía de este año, que se lo ganó Claudia Goldin, economista de Harvard, “por ayudar a comprender el papel de la mujer en el mercado laboral”. El consenso es que es un gran avance para el estudio de las mujeres en la economía y que muestra con datos duros, de los últimos 200 años, las causas de la brecha de género.

Para los que no están al tanto, Goldin fue la primera economista titular nombrada en Harvard y abordó el tema de las mujeres en el mercado laboral “en un momento en que gran parte del análisis empírico del campo ignoraba por completo a las mujeres”.

Goldin fue la primera economista titular nombrada en Harvard y abordó el tema de las mujeres en el mercado laboral “en un momento en que gran parte del análisis empírico del campo ignoraba por completo a las mujeres”. Axios, el influyente medio de Estados Unidos, escribió que el Nobel “no es solo una victoria para Goldin, es también una victoria para el estudio de las mujeres en la economía, un área de investigación ignorada durante mucho tiempo que Goldin legitimó y abrió a una generación de académicos”.

El obstáculo político para que funcione el salvavidas a las isapres. Esta semana el Comité Técnico encargado de entregar recomendaciones, en el marco de la ley corta que propuso La Moneda, calculó en casi mil millones de dólares menos la deuda de las prestadoras de salud privada. El informe indica que, para que las isapres puedan cumplir con el polémico fallo de la Corte Suprema, deberán pagar solo US$ 451 millones y no los US$ 1.400 millones del cálculo original de la Superintendencia de Salud, o sea, un tercio. Hasta que paguen, las aseguradoras no podrían hacer retiro de utilidades.

A La Moneda el informe le viene como anillo al dedo para poder sortear temporalmente esa crisis y a las isapres les permite seguir funcionando. Pero al interior de la alianza de gobierno no todos están alineados y algunos legisladores PC acusan que el informe del comité es “un perdonazo”. Las isapres tampoco están muy conformes, al menos en público, y consideran que “siempre han cumplido con las leyes”.

– Una flota automotriz cada vez más verde. Este miércoles Andes Motor y Foton estrenaron el primer bus a hidrógeno del país. Es un proyecto en alianza con Anglo American, Buses Hualpén, Copec Voltex y Linde.

Es el primero de su tipo en Chile y su puesta en operación permitirá dar un paso más en la Estrategia Nacional de Electromovilidad.Cabe recordar que gracias a BYD y MetBus, Chile ya es el segundo país con más buses eléctricos en su flota de transporte en el mundo después de China.

Presentado por:

Hasta aquí llegamos esta semana. Antes de cerrar, recuerda que si tienes algún comentario o información para compartir con nosotros, escríbeme a ivan@elmostrador.cl o en mis redes.