Succession, ahora se viene el capítulo Cencosud

Presentado por:

¡Buenas y feliz jueves! Arrancó el Consejo Constitucional con un mensaje del Presidente Gabriel Boric que vuelve a hacer hincapié en la necesidad de conseguir grandes acuerdos que den certezas y estabilidad democrática.

Ese es el mismo argumento que tiene a La Moneda pisando el acelerador para lograr un pacto que garantice una reforma tributaria antes de ingresar el proyecto al Senado en julio. Incluye reuniones personales de Boric con empresarios y acercamientos del ministro de Hacienda con grupos empresariales en las que sugiere que el Gobierno estaría dispuesto a ceder en los puntos más rechazados por el sector privado: impuesto al patrimonio y a las utilidades retenidas. El titular de Hacienda deslizó, en ‘Tolerancia Cero’ el domingo, que la nueva propuesta puede recaudar cerca de 2 puntos del PIB, la mitad de lo proyectado en la campaña.

Incluye reuniones personales de Boric con empresarios y acercamientos del ministro de Hacienda con grupos empresariales en las que sugiere que el Gobierno estaría dispuesto a ceder en los puntos más rechazados por el sector privado: impuesto al patrimonio y a las utilidades retenidas. El titular de Hacienda deslizó, en ‘Tolerancia Cero’ el domingo, que la nueva propuesta puede recaudar cerca de 2 puntos del PIB, la mitad de lo proyectado en la campaña. La buena noticia es que la OCDE volvió a decir que Chile necesita una reforma tributaria progresiva y amplia para financiar las demandas sociales. El organismo se sumó al Banco Mundial y mejoró sus proyecciones de crecimiento para nuestro país este año.

En la agenda de este jueves: el IPC de mayo. Las proyecciones del mercado son que la inflación del mes pasado habría tenido una variación de 0,4%, llevando la cifra anual al 9%. De confirmarse esa estimación, el consenso es que el Banco Central comenzará el ciclo de baja de tasas a partir de julio y que ese será el mensaje que mandará al mercado el Consejo en su Reunión de Política Monetaria (RPM) del 19 de junio.

Antes de comenzar con lo que nos convoca, te quiero invitar a que te sumes a El Semanal, y El Semanal Exprés, para que nuestra comunidad siga creciendo. Suscríbanse o invita a alguien a sumarse a la comunidad.

1

CENCOSUD, LA CALMA ANTES DE LA TORMENTA

Succession, capítulo Paulmann. El futuro de Matías Videla como gerente general de Cencosud está complicado y sus logros en transformar la empresa en el segundo mayor retailer de la región –solo superado por la mexicana Femsa, de acuerdo al ranking Deloitte– podrían verse opacados por un conflicto interno entre la familia controladora, además de cuestionamientos entre varios de los ejecutivos senior acerca de su trato y formas agresivas de relacionarse con el equipo, que se ha traducido en que varios le quiten el respaldo.

Es un secreto a voces que Manfred Paulmann, el hijo del fundador que preside Cenco Shopping, lo quiere fuera, pero choca con su hermana Heike, la presidenta del holding, que apoya a Videla. Varias fuentes cercanas al directorio y que conocen la dinámica de la familia y de la empresa afirman que Manfred quiere reemplazar a Videla por Rodrigo Larraín, al que trajo de vuelta al conglomerado para ser el CEO del negocio de centros comerciales e inmobiliario.

Varias fuentes cercanas al directorio y que conocen la dinámica de la familia y de la empresa afirman que Manfred quiere reemplazar a Videla por Rodrigo Larraín, al que trajo de vuelta al conglomerado para ser el CEO del negocio de centros comerciales e inmobiliario. Manfred y varios altos ejecutivos del holding creen que los números de Videla fueron en parte inflados por el boom de consumo de 2021 y 2022, pero ahora, que ya no hay retiros de AFP y otras ayudas estatales, la realidad es diferente y los resultados de Cenco Shopping son los que “la llevan”. Además, apuntan a que los tan celebrados números de la compra en Estados Unidos fueron peores que el año anterior y no cumplieron las metas.

Quién es Videla. Argentino, lleva casi 24 años en la empresa y en noviembre de 2019 asumió como gerente general. Dinámico, agresivo y muy trabajador. Bajo casi cualquier parámetro, su mandato ha sido exitoso: 2022 cerró un ejercicio con récords en indicadores financieros y operacionales y hoy vale en bolsa casi lo mismo que Falabella. Hasta hace dos años la empresa de los Solari-Del Río más que duplicaba el valor de la perteneciente a la familia Paulmann.

Su plan fue hacer una fuerte apuesta a lo digital, la innovación, así como doblar la apuesta por el segmento alimentación y fortalecimiento financiero. Y bajo casi cualquier métrica, su estrategia ha resultado un éxito: lideró la expansión a Estados Unidos con la compra de Fresh Markets, logró un upgrade en su nota crediticia a Investment Grade por primera vez en su historia y armó el HUB Tecnológico, Digital y de Innovación en Uruguay.

Lo que piensa Horst Paulmannn. El fundador de Cencosud está recuperado de sus problemas de salud y, aunque no tiene un rol formal en la empresa, sí participa de algunas decisiones de manera informal y está al tanto de lo que pasa. Los que han tenido conversaciones privadas con él, dicen que por momentos es crítico de Videla y también de algunas decisiones que ha tomado su hija, aunque reconoce que el ejecutivo argentino revitalizó la empresa.

Eso sí, ni a él ni a Manfred les gustó que Videla vendiera acciones de Cencosud hace unos meses y de manera tan pública. La apuesta al interior es que eventualmente Manfred asumirá la presidencia de Cencosud y Videla lo sabe, y es por eso que algunos aseguran que ya estaría preparando un plan de salida.

Mal clima interno. Fuentes al interior del retailer, exejecutivos y directores afirman que en el último año los buenos números han ocultado un ambiente conflictivo entre Videla y varios de quienes le reportan. Aseguran que casi no les habla directamente y que las comunicaciones son en su mayoría por WhatsApp. También hace ruido una relación personal que Videla tendría con una ejecutiva del área de finanzas. No está en violación de las normas internas de Cencosud, pero si la empresa se rigiera bajo los estándares de Wall Street, Videla y el directorio, si es que estuviera informado, estarían en problemas.

Algunos ejecutivos consultados lo matizan. Explican que el clima depende mucho de cada unidad de negocios, en general se reciente cuando el negocio se aprieta, aumenta la presión y todo se tensiona. Y sobre el uso de WhatsApp, uno de sus exreportes directos dice que, cuando la conversación es importante y hay que hacer presentación de planes y tomar decisiones, las conversaciones son en persona.

Explican que el clima depende mucho de cada unidad de negocios, en general se reciente cuando el negocio se aprieta, aumenta la presión y todo se tensiona. Y sobre el uso de WhatsApp, uno de sus exreportes directos dice que, cuando la conversación es importante y hay que hacer presentación de planes y tomar decisiones, las conversaciones son en persona. Si quieren leer el la telenovela completa, Suscríbanse a El Mostrador Semanal y súmense a nuestra comunidad.

2

¿SURA SEGUROS DE SALIDA?

Sura analiza venta de operaciones internacionales de seguros, incluyendo el negocio asegurador en Chile. Lo afirma la biblia de la industria, Inside P&C, un medio que es lectura obligada en el mundo de los seguros.

Fuentes citadas en el reportaje aseguran que entre los activos que se espera que estén a la venta están las operaciones más grandes en Sudamérica, que incluyen a Argentina y Chile, y negocios en Centroamérica. Sería la tercera venta de un negocio asegurador en nuestro país en los últimos 3 meses. El mes pasado, la alemana HDI anunció la compra del negocio de Liberty Seguros en Chile y la región por US$1.480 millones. En abril, Zurich Chile Seguros de Vida vendió su negocio de rentas vitalicias a la norteamericana Ohio National.

El negocio de AFP y de gestión de activos en Chile no sería parte de las ventas. Lo afirman dos personas con conocimiento de la industria y los planes de la aseguradora colombiana. Nuestro país es el segundo mercado más importante del gigante financiero colombiano, como lo muestra este gráfico.

Si quieren leer el análisis completo, Suscríbanse a El Mostrador Semanal y súmense a nuestra comunidad.

3

LA MESA: UNA CHARLA SOBRE ENERGÍA

Ana Lía Rojas: “La transición energética hacia una matriz verde está en jaque”.

La directora ejecutiva de ACERA, el gremio de las generadoras de energías renovables, fue la invitada de esta semana a La Mesa de El Mostrador y salió a explicar la postura de su sector ante la crisis que está viviendo el sistema eléctrico.

y salió a explicar la postura de su sector ante la crisis que está viviendo el sistema eléctrico. La economista dice que el boom de generación de energías verdes no vino acompañado de mayor transmisión y capacidad de almacenamiento, por lo que es urgente una solución a corto plazo para el problema que les genera a las renovables el esquema de precios vigente.

por lo que es urgente una solución a corto plazo para el problema que les genera a las renovables el esquema de precios vigente. Afirma que el actual sistema está resultando en que usemos energías más contaminantes y advierte que podría derivar en cuentas de luz más caras para el consumidor final.

y advierte que podría derivar en cuentas de luz más caras para el consumidor final. Además, Rojas sostiene que la promesa del Mercado Común Eléctrico nunca se implementó, como se les prometió a las empresas que vinieron a invertir en plantas solares y eólicas en el norte.

Para ver la entrevista completa haz clic en este enlace o en la imagen.

Un mensaje de SQM

Para más información haz click en la imagen

SQM firma contrato con Ford para asegurar suministro de litio para vehículos eléctricos.

Texto

Ford, una de las compañías automotrices líderes a nivel mundial, ha anunciado la firma de un contrato estratégico con SQM. Este acuerdo proporcionará a Ford la confiabilidad y certeza necesarias para desarrollar sus planes de producción de vehículos eléctricos, aprovechando el tamaño, calidad y escalabilidad de la producción de SQM.

El contrato entre ambas empresas se extenderá desde el año 2023 hasta el 2028 y abarcará el suministro de carbonato e hidróxido de litio, componentes esenciales para la fabricación de baterías de vehículos eléctricos de alto rendimiento.

Este acuerdo se ha llevado a cabo bajo los términos del IRA (Inflation Reduction Act) de Estados Unidos, la que tiene por objetivo fomentar actividades que sean beneficiosas tanto para la economía como para el medio ambiente. Esto demuestra el compromiso de ambas compañías con la sostenibilidad y la reducción de emisiones contaminantes. Además, permitirá a Ford producir vehículos eléctricos tanto en Europa como en Estados Unidos, ampliando su presencia en los mercados globales de movilidad eléctrica.

El litio es un elemento clave en la producción de baterías de alta calidad para vehículos eléctricos, y la asociación con SQM garantizará a Ford un acceso seguro y a largo plazo a este recurso crucial. Al aprovechar la experiencia y la capacidad de SQM en la producción de litio, la empresa automotriz podrá ofrecer a sus clientes vehículos eléctricos más eficientes y de alto rendimiento, contribuyendo así a la reducción de las emisiones de carbono y al impulso de una movilidad más limpia y sostenible.

4

SIN TACOS NI CORBATAS, EXPRÉS

– Otra vez Tyndall. El banco de inversión que fundó el ex JP Morgan Juan Ignacio Langlois y favorito de algunos de los grupos económicos más grandes del país, incluyendo el de la familia Angelini, ahora toma un rol protagónico en las negociaciones entre Codelco y SQM. El gigante del litio ya tenía a Bank of America como asesor en las negociaciones, pero Ricardo Ramos, gerente general de SQM, contrató a Langlois para que trabajara con él. A Máximo Pacheco y Codelco los asesora Morgan Stanley.

Si quieren leer el análisis completo, Suscríbanse a El Mostrador Semanal y súmense a nuestra comunidad.

– Lo que se habla en los salones de Icare. El misterio detrás de la salida de Felipe Irarrázaval de la gerencia general del Grupo Empresas Navieras (GEN), controlado por la familia Urenda. El histórico ejecutivo era parte del grupo desde hace 19 años y el mandamás del holding desde 2014, y por eso es que causó una sorpresa mayor que, a cuatro días de haber sido electo como consejero de la Sofofa –en donde era parte de un grupo de los duros que se oponía a la elección de Rosario Navarro–, se anunciara su renuncia.

La pelea con Urenda. Tres fuentes que conocen la interna de su salida cuentan que su renuncia fue a pedido de la familia controladora, que se había ya decidido en diciembre pasado y que no estuvo carente de polémica.

Tres fuentes que conocen la interna de su salida cuentan que su renuncia fue a pedido de la familia controladora, que se había ya decidido en diciembre pasado y que no estuvo carente de polémica. Las razones de fondo de su salida están en una auditoría interna que habría dejado mal parado a Irarrázaval. Para no agitar las aguas, y dados los vínculos estrechos del ejecutivo con el holding, le dan como premio de consuelo un puesto un puesto en el directorio de Portuaria Cabo Forward, filial de GEN, “pero el tema es que esa empresa no es socia de Sofofa, con lo cual la solución para que el ejecutivo no perdiera el asiento era que Cabo Forward se hiciera socia de Sofofa, a lo que Urenda se negó, es decir, se castigó a Felipe”, relata una de las fuentes que conoce los detalles de la salida.

– Justo cuando comenzaba a volver a despegar, le llega más competencia a Latam en Chile. JetSmart, la aerolínea lowcost, anunció que American Airlines entró en la propiedad con una inversión minoritaria como parte de una alianza estratégica que permitirá comprar pasajes de Arica a Nueva York o de Puerto Montt a Miami.

Las aerolíneas venderán vuelos de código compartido entre Estados Unidos y Chile, y tienen previsto ampliar vuelos en otras ciudades de Perú y Argentina. Eventualmente el plan es unir la presencia global de American con la red de JetSmart de 77 rutas en Sudamérica.

Eventualmente el plan es unir la presencia global de American con la red de JetSmart de 77 rutas en Sudamérica. Si quieren leer el análisis completo, Suscríbanse a El Mostrador Semanal y súmense a nuestra comunidad.

– En el golf al final era cosa de dólares y no de principios. Esta semana la billetera de los jeques de Arabia Saudita le ganó la pulseada a la tradición: El PGA Tour y el tour rival, LIV Golf, firmaron las paces y anunciaron que fusionan las dos competencias y suman también al DP Tour.

La fusión es una nueva señal de que el dinero le pasa por arriba a casi cualquier otra fuerza en los deportes profesionales. En el fútbol es la chequera de los qataríes que tienen al Manchester City a punto de lograr un triplete histórico (si ganan la Champions el sábado). “El PGA Tour sucumbió ante los saudíes”, escribió Brody Miller de The Athletic, el influyente medio deportivo del New York Times. “Al final, Jay Monahan y el PGA Tour tenían un precio”, señaló.

En el fútbol es la chequera de los qataríes que tienen al Manchester City a punto de lograr un triplete histórico (si ganan la Champions el sábado). “El PGA Tour sucumbió ante los saudíes”, escribió Brody Miller de The Athletic, el influyente medio deportivo del New York Times. “Al final, Jay Monahan y el PGA Tour tenían un precio”, señaló. Los expertos dicen que la fusión es el éxito más sorprendente, hasta la fecha, de la ambición de Arabia Saudita de convertirse en un actor influyente en los deportes mundiales para lavar su imagen. El acuerdo pone fin a dos años de demandas legales. Joaquín Niemann y Mito Pereira recibieron millones de dólares para sumarse al LIV Tour y ahora podrán volver a jugar en el PGA.

– Un casa de pedigrí poderoso. Hablo de la mansión del Barrio El Golf de Herman Chadwick, tío del ex Presidente Sebastián Piñera, padre del actual presidente de Enel y casado con Paulette Piñera. Era la casa donde el ex Mandatario vio el Mundial del 62, ya que en su hogar no había televisión.

Hace unos años, la casa la compró Máximo Pacheco, presidente de Codelco y exministro de Energía de Bachelet II, el que la remodeló por completo, después que en 50 años no se hubiera tocado. Los que la conocen, dicen que quedó “espectacular”. Bueno, tan espectacular quedó que el año pasado la vio Román Blanco, el español que mandaron a hacerse cargo del Santander en Chile, y decidió hacer una oferta. Parece que las negociaciones resultaron exitosas, ya que desde el 2022 que Blanco vive ahí.

Presentado por:

Hasta aquí llegamos esta semana. Antes de cerrar, recuerda que si tienes algún comentario o información para compartir con nosotros, escríbeme a ivan@elmostrador.cl o en mis redes.